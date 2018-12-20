Британский ученый заявил, что сфотографировал Лох-несское чудовище

Ученый из Великобритании Рики Филлипс заявил, что снял легендарное Лох-несское чудовище на свою камеру. Как выяснили журналисты «Фразы», он также показал снимок.

Как пишет таблоид The Sun, исследователь работал на берегу реки Ойх рядом с озером Лох-Несс, когда услышал «странный металлический звук», спугнувший птиц, и напоминавший дыхание. Тогда он и увидел чудовище, которое быстро скрылось в воде.

Также ученый увидел чудовище на следующий день. По его словам, только одна шея его была полутораметровой, а голова напоминала регбийный мяч. Как говорит исследователь, чудище было похоже на птицу – имело гребни и что-то вроде клюва.

Как писала «Фраза», Лох-несское чудовище загадочно исчезло с американского пляжа.

Ранее американка говорила, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством».