В Киеве странный человек с сумкой в руках выпал из окна

Во вторник, 9 октября, в Киеве погиб 60-летний мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», пожилой человек занимался ремонтом пластиковых окон на одном из верхних этажей 16-этажного дома.

Как передает «Киев Оперативный», несчастный случай произошел в многоэтажном доме по проспекту Свободы. По словам соседей, мужчина 60 лет занимался ремонтом окон на 13-м этаже и, потеряв равновесие, выпал из окна. К сожалению, спасти его не удалось. Отмечается, что погибший был в куртке и с сумкой в руках.

По словам жильцов дома, самым удивительным является то, что окна, которые ремонтировал пожилой мужчина, находятся в нормальном состоянии и в ремонте не нуждаются.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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