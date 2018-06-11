Определены победители премии им. Волошина. Двоих дипломантов информационно поддержала Фраза.юа

Определены победители Литературной премии Союза Писателей Украины имени Максимилиана Кириенко-Волошина за 2018 год. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году на конкурс было номинировано 40 книг (изданных в Украине) 37 украинских авторов, пишущих на русском языке.

29 мая состоялось итоговое заседание жюри, а уже 4 июня его решение было утверждено Секретариатом НСПУ. Лауреатами избрана Светлана Балок, Александра Коротко, Алексея Курилко, Елизавета Мельниченко — в номинации «Проза», Александр Кабанов и Дмитрий Бураго — в номинации «Поэзия».

Дипломы получили писатели Владимир Глущенко, Николай Фомич, Елена Баранова (Бельская), Владислав Китик, Елена Малишевская, Алексей Холодов, Сергей Черепанов, Мария Миняйло, Виктор Шендрик.

Специальными наградами жюри награждены Сергей Лазо и Сергей Кулида за весомый вклад в развитие современной украинской литературы.

Отметим, что книги Алексея Курилко и Виктора Шендрика вышли в серии «Texтum@raneum», которую информационно поддерживает издание «Фраза».