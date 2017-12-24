Во «Внуково» из самолета выпала стюардесса

В России в аэропорту «Внуково» из самолета выпала стюардесса. Как выяснили журналисты «Фразы», выпавшая стюардесса работает в авиакомпании «Utair».

Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали, сообщает ТАСС

Авиакомпания выясняет причины случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2015 года мужчина выпал из самолета «British Airways» во время полета. Двое мужчин пробрались в отсек для шасси в самолете, летевшем из Йоханнесбурга в Лондон. Один из нелегалов упал на крышу магазина в британской столице. Второй безбилетный пассажир оказался в больнице.

В декабре 2013 года пассажир легкомоторного самолета выпал в океан у побережья американского штата Флорида.

Как сообщала "Фраза", в октябре 2017 года в аэропорту города Шэньчжэнь в Китае стюардесса авиакомпании «China Eastern» выпала из самолета, который разбегался по рулежной дороже для взлета. Женщина пыталась закрыть дверь воздушного судна, но оступилась.