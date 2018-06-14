Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Каковы шансы на получение украинскими православными автокефалии, с оглядкой на исторический опыт и сложные интриги вокруг такого статуса в Восточной церкви на протяжении столетий? Какой может быть роль УПЦ (МП) в происходящих событиях? В чем состоит международно-правовая, в канонической плоскости, сторона вопроса? Об этом и многом другом — в осторожно-скептической тональности в разговоре с собеседником из Москвы, церковным историком, доктором теологических наук, президентом Института современных гуманитарных исследований Андреем Мельковым.

Андрей Сергеевич, что может стоять за заявлениями Президента Украины о начале создания Автокефальной Церкви, если предположить, что это не просто предвыборный PR?

Это прямое следствие сегодняшней международной обстановки, конфликта России с Западом. Активизация решения украинского церковного вопроса может быть связана с прямыми указаниями из США и для Банковой, и для Фанара инициировать атаки против Москвы на церковном направлении, поскольку Церковь сегодня (впрочем, как и всегда) очень активно вовлечена в политические процессы. Это попытка надавить на Кремль с неожиданного направления, удар по идеологии «русского мира», где место Киева как «матери городов русских» является едва ли ни ключевым. Основная задача здесь заключается в подрыве авторитета РПЦ в мировом Православии и внутри России, где Церковь выступает главным союзником действующей власти. Ослабление РПЦ неизбежно приведет к изменению политической конфигурации в России с выгодными для Запада последствиями. Таким образом, разыгрывая церковную карту, играя на исторических противоречиях Вселенского Патриархата с РПЦ, решают не столько проблему украинского Православия, сколько более глобальные задачи по ослаблению и дискредитации России. При этом проблемы и страдания верующих в этой игре менее всего волнуют главных игроков.

Способен ли Вселенский Патриарх самостоятельно решать эти вопросы? Это решение может иметь некую документальную форму?

И да, и нет... Порошенко, заручившись поддержкой Рады и неканонических Украинских Православных Церквей, просит Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию. Решение о предоставлении какой-либо Церкви статуса автокефальной (независимой) оформляется путем выдачи соответствующего Томоса (указа) кириархальной (материнской) Церковью той Церкви, которая желает получить независимость. Но проблема заключается в том, что неканонические Церкви в Украине — УПЦ КП и УАПЦ не имеют единства даже между собой и постоянно конфликтуют, отдельно стоит униатская УГКЦ, которая находится в административном подчинении Риму и также не собирается с кем-то еще объединяться.

Поэтому совершено непонятно, кому именно, какой религиозной группе должен Вселенский Патриарх предоставить автокефалию, учитывая и то, что в Украине существует еще и каноническая УПЦ, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, но имеет статус широкой автономии и обладает наибольшим числом приходов по сравнению с неканоническими Церквями. Насколько известно, руководство УПЦ не обращалось к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Если предположить, что все же Патриарх Варфоломей дарует автокефалию, то кому именно? В итоге в Украине может получиться и две, и три, и даже четыре автокефальные поместные Церкви! Но это же нонсенс! Поэтому в таком виде и при таком раскладе предоставление автокефалии в ответ на просьбу украинских властей со стороны Вселенского Патриарха маловероятно.

Какова роль соборов в вопросах автокефалии?

Смотря каких соборов. Вселенские Соборы, которые проходили в византийский период и решения которых имеют обязательный характер даже для современной церковной жизни, не выработали четких правил предоставления автокефалии. В те времена не было национальных Церквей, а существовало пять Патриархатов с центрами, основанными самими апостолами — это Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Римская Церкви и Константинопольский (Вселенский) Патриархат как Церковь столицы Византийской империи. Уже намного позже стали возникать национальные Поместные Церкви, и каждый раз процедура получения автокефалии, главным образом от Константинопольской Церкви, была индивидуальной.

Некоторые Церкви, например Болгарская или Сербская, в разные периоды своей истории то получали автокефалию, то затем утрачивали ее, потом снова восстанавливали свою независимость. А Русская Церковь была непризнанной с 1448-го по 1589 г. и получила автокефалию от Вселенского Патриархата лишь спустя почти 150 лет после фактического провозглашения независимости в управлении и избрания собственного Предстоятеля.

В 20 веке автокефалии получали национальные Церкви, главным образом, отделяясь от РПЦ — Грузинская Церковь, Польская Церковь, Церковь Чешских Земель и Словакии, Американская Православная Церковь, и опять каждый раз все было индивидуально, принимались или решения Синода, или Архиерейского Собора, или выдавался Патриарший Томос.

Что, по вашему мнению, если убрать на время из картинки фактор Москвы, мешало и мешает созданию автокефальной церкви в Украине?

Прежде всего «слепые вожди», похожие на тех, которых обличал Христос (Мф. 15:14). Амбиции иерархов неканонических Церквей и глухота части духовенства УПЦ (МП). Ведь гораздо проще и комфортнее до бесконечности обвинять друг друга в различных грехах, чем сесть за стол переговоров и обсудить взаимные обиды, попросить прощения и преодолеть болезненное разделение. Верующие люди, миряне, видят весь этот балаган и делают выводы. В наше время эта ругань, часто с использованием бранных и даже матерных слов из уст духовенства разных конфессий, разворачивается в социальных сетях, и затем тысячи верующих могут видеть, могут прочесть, чем занимались их пастыри и архипастыри накануне богослужения или даже во время святой Литургии. Эти батюшки и владыки даже у святого престола не могут расстаться с телефоном и продолжают ругаться с оппонентом, а потом выходят на амвон с проповедью о всепрощении и любви к ближнему. Люди видят это лицемерие и фарисейство, разочаровываются в Церкви и нередко уходят к протестантам или вообще к каким-нибудь сектантам.

В целом, к сожалению, украинский народ сегодня разделен в церковном вопросе, и такое разделение даже сильнее политических пристрастий, а чрезмерная политизация этой проблематики уводит верующих от основного вопроса: для чего вообще нужна автокефалия Украинской Церкви, будет ли она полезна в современных исторических условиях, какие блага принесет людям и Православию, что она даст конкретному верующему в деле его личного спасения и соблюдения евангельских заповедей? Ответ из уст православного духовенства разных юрисдикций не слышен совершенно. Они ругаются между собой, разжигают вражду между верующими, но не хотят действовать в интересах своей паствы и Церкви Христовой, ими руководят страсти, а не любовь и самопожертвование. Есть, конечно, исключения, есть примеры высокого служения Богу и людям, но их недостаточно, чтобы голос разума восторжествовал.

Можно ли говорить о том, что автономная УПЦ (кстати, надо ли понимать, что в официальном документообороте «МП» уже не употребляется?) ни при каких условиях не станет принимать участие в проекте автокефалии? Насколько она вообще реально независима в этих вопросах?

В официальном документообороте «МП» никогда и не употреблялось, правильное название согласно Уставу — Украинская Православная Церковь. Из-за того, что существует религиозная организация с названием Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и возникла неофициальная приставка «МП». Так вот, УПЦ никогда не отказывалась от автокефалии в принципе, но исходит из позиции, что для этого нужно сначала преодолеть трагедию раскола и церковного разделения. Когда все неканонические группы вернутся под омофор УПЦ, тогда всей полнотой Церкви возможно будет рассматривать вопрос автокефалии. Но пока в этом направлении успехи очень призрачные. Так как УПЦ находится в единстве с Русской Православной Церковью, то для получения автокефалии нужно будет обращаться к кириархальной Церкви, то есть к РПЦ.

Недавно приходилось читать, что при действующем руководстве РПЦ был ликвидирован Отдел по внешним церковным связям. Правда ли это и что пришло ему на смену?

Отдел внешних церковных связей не был ликвидирован, но после того, как его прежний глава митрополит Кирилл Гундяев стал Патриархом, ОВЦС был реформирован. В частности, в рамках оптимизации деятельности синодальных учреждений на базе ОВЦС были созданы Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и Секретариат Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, которым была передана часть функций старого ОВЦС. Действовавший при ОВЦС филиал аспирантуры Московской Духовной Академии был преобразован в Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

После встречи предстоятеля РПЦ с папой Франциском на Кубе представлялось, что в русском, по крайней мере, Православии набирает силу течение против примирения с католиками. Исчезло ли оно и что это вообще такое?

Католикофобия — явление, свойственное русскому Православию с древности. Кстати, в Украине среди православных разных юрисдикций также исторически развито критическое отношение к католицизму. После исторической встречи Предстоятелей Церквей было множество откликов, как положительных, так и отрицательных, но какой-то особой антикатолической волны не наблюдается, тем более что встреча религиозных лидеров в аэропорту Гаваны, кроме помпезных деклараций, не привела к чему-то серьезному и официальный диалог РКЦ и РПЦ явно буксует. Говорить о примирении с католиками тоже не приходится, поскольку и какого-то явного конфликта не наблюдается. Стороны живут типичными мифами относительно друг друга, а серьезный диалог с целью преодоления недопонимания на официальном уровне практически отсутствует.

Насколько справедлив аргумент, что все Автокефальные Церкви славян создавались или инициировались политической волей государственной власти?

Прежде всего почти всегда у славян провозглашение автокефалии было направлено на вылет из орбиты греческого/эллинистического мира. Парад церковных автокефалий начался в 19 веке, когда на волне борьбы с османским игом зародился национализм на Балканах. Первыми националистами, кстати, стали сами греки. После образования Греческого королевства они сразу порвали с Константинополем и провозгласили Элладскую Православную Церковь, которую возглавил король. В Константинополе в ответ наложили схизму (отлучение), которая продлилась 17 лет.

Позже, с освобождением славянских народов от власти турок, на волне патриотизма и национализма возникли национальные славянские Церкви — Сербская и Болгарская (восстановив утраченный в Средневековье статус автокефалий), которые очень быстро попали в зависимость от светской власти. И если Сербская Церковь была признана Константинополем практически без проблем, то в отношении Болгарской Церкви возникла схизма, которая была преодолена лишь в 1945 году.

Что касается Польши и Чехословакии, то автокефалия Православным Церквям этих стран, где православные составляют явное меньшинство населения, была дарована уже после Второй мировой войны не без вмешательства коммунистических властей, которые также использовали внутрицерковные проблемы в политических целях.

Насколько уверенной, по вашей оценке, была или продолжается интеграция РПЦ и РПЦЗ?

После подписания в 2007 году Акта о каноническом общении между РПЦ и Русской Православной Церковью за границей полностью уврачевать раскол не удалось, потому что сразу возник новый. Часть приходов, отвергших Акт с Московской Патриархией, перешли в неканонические юрисдикции — к старостильным грекам «Синод противостоящих», в «Русскую Истинно-Православную Церковь» либо в РПЦЗ под омофором Митрополита Виталия Устинова. Другая часть несогласных приходов созвала собрание своих представителей, на котором создала «Временное Высшее Церковное Управление РПЦЗ» во главе с епископом Агафангелом Пашковским.

Таким образом, полного объединения РПЦ и РПЦЗ не произошло по причине внутреннего раскола в последней. Однако РПЦЗ, находящаяся ныне в общении с РПЦ, насчитывает 9 епархий с центром в Нью-Йорке и является самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви.

По вашему мнению, не ждет ли РПЦ перспектива превращения в этнически русскую Церковь и что это может быть такое?

Не ждет, скорее наоборот. Московская Патриархия всегда декларировала, что РПЦ является Церковью всех, а не только русских по национальности, православных людей, проживающих на просторах бывшего СССР и в диаспоре. Именно через это подпитывается и концепция «исторической Руси», о которой так любит говорить Патриарх Кирилл, и идеологема «русского мира», ставшая в последние годы важнейшим инструментом российской внешней политики. Поэтому говорить о каком-то сужении РПЦ в сторону моноэтнической Церкви не приходится.

А вот в проекте автокефалии украинского Православия изначально заложен именно этнический компонент создания Церкви украинского народа со своим национальным языком в богослужении, национальными религиозными традициями, соответствующей храмовой архитектурой и своеобразным стилем проповеди. И здесь очень важно удержаться от сужения православного кругозора, потому что возникает серьезная опасность заслонить и подменить вселенское церковно-историческое предание преданием местным и национальным, замкнуться в случайных пределах своей поместной национальной памяти. В свое время дореволюционный философ Владимир Соловьев удачно назвал это явление «протестантизмом местного предания».

Дай Бог Православию в Украине выдержать все суровые испытания, преодолеть все расколы и нестроения. История свидетельствует, что достигнуть церковного единства возможно только путем диалога, примирения и взаимного прощения.