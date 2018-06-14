Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Каковы шансы на получение украинскими православными автокефалии, с оглядкой на исторический опыт и сложные интриги вокруг такого статуса в Восточной церкви на протяжении столетий? Какой может быть роль УПЦ (МП) в происходящих событиях? В чем состоит международно-правовая, в канонической плоскости, сторона вопроса? Об этом и многом другом — в осторожно-скептической тональности в разговоре с собеседником из Москвы, церковным историком, доктором теологических наук, президентом Института современных гуманитарных исследований Андреем Мельковым.

Андрей Сергеевич, что может стоять за заявлениями Президента Украины о начале создания Автокефальной Церкви, если предположить, что это не просто предвыборный PR?

Это прямое следствие сегодняшней международной обстановки, конфликта России с Западом. Активизация решения украинского церковного вопроса может быть связана с прямыми указаниями из США и для Банковой, и для Фанара инициировать атаки против Москвы на церковном направлении, поскольку Церковь сегодня (впрочем, как и всегда) очень активно вовлечена в политические процессы. Это попытка надавить на Кремль с неожиданного направления, удар по идеологии «русского мира», где место Киева как «матери городов русских» является едва ли ни ключевым. Основная задача здесь заключается в подрыве авторитета РПЦ в мировом Православии и внутри России, где Церковь выступает главным союзником действующей власти. Ослабление РПЦ неизбежно приведет к изменению политической конфигурации в России с выгодными для Запада последствиями. Таким образом, разыгрывая церковную карту, играя на исторических противоречиях Вселенского Патриархата с РПЦ, решают не столько проблему украинского Православия, сколько более глобальные задачи по ослаблению и дискредитации России. При этом проблемы и страдания верующих в этой игре менее всего волнуют главных игроков.

Способен ли Вселенский Патриарх самостоятельно решать эти вопросы? Это решение может иметь некую документальную форму?

И да, и нет... Порошенко, заручившись поддержкой Рады и неканонических Украинских Православных Церквей, просит Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию. Решение о предоставлении какой-либо Церкви статуса автокефальной (независимой) оформляется путем выдачи соответствующего Томоса (указа) кириархальной (материнской) Церковью той Церкви, которая желает получить независимость. Но проблема заключается в том, что неканонические Церкви в Украине — УПЦ КП и УАПЦ не имеют единства даже между собой и постоянно конфликтуют, отдельно стоит униатская УГКЦ, которая находится в административном подчинении Риму и также не собирается с кем-то еще объединяться.

Поэтому совершено непонятно, кому именно, какой религиозной группе должен Вселенский Патриарх предоставить автокефалию, учитывая и то, что в Украине существует еще и каноническая УПЦ, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, но имеет статус широкой автономии и обладает наибольшим числом приходов по сравнению с неканоническими Церквями. Насколько известно, руководство УПЦ не обращалось к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Если предположить, что все же Патриарх Варфоломей дарует автокефалию, то кому именно? В итоге в Украине может получиться и две, и три, и даже четыре автокефальные поместные Церкви! Но это же нонсенс! Поэтому в таком виде и при таком раскладе предоставление автокефалии в ответ на просьбу украинских властей со стороны Вселенского Патриарха маловероятно.

Какова роль соборов в вопросах автокефалии?

Смотря каких соборов. Вселенские Соборы, которые проходили в византийский период и решения которых имеют обязательный характер даже для современной церковной жизни, не выработали четких правил предоставления автокефалии. В те времена не было национальных Церквей, а существовало пять Патриархатов с центрами, основанными самими апостолами — это Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Римская Церкви и Константинопольский (Вселенский) Патриархат как Церковь столицы Византийской империи. Уже намного позже стали возникать национальные Поместные Церкви, и каждый раз процедура получения автокефалии, главным образом от Константинопольской Церкви, была индивидуальной.

Некоторые Церкви, например Болгарская или Сербская, в разные периоды своей истории то получали автокефалию, то затем утрачивали ее, потом снова восстанавливали свою независимость. А Русская Церковь была непризнанной с 1448-го по 1589 г. и получила автокефалию от Вселенского Патриархата лишь спустя почти 150 лет после фактического провозглашения независимости в управлении и избрания собственного Предстоятеля.

В 20 веке автокефалии получали национальные Церкви, главным образом, отделяясь от РПЦ — Грузинская Церковь, Польская Церковь, Церковь Чешских Земель и Словакии, Американская Православная Церковь, и опять каждый раз все было индивидуально, принимались или решения Синода, или Архиерейского Собора, или выдавался Патриарший Томос.

Что, по вашему мнению, если убрать на время из картинки фактор Москвы, мешало и мешает созданию автокефальной церкви в Украине?

Прежде всего «слепые вожди», похожие на тех, которых обличал Христос (Мф. 15:14). Амбиции иерархов неканонических Церквей и глухота части духовенства УПЦ (МП). Ведь гораздо проще и комфортнее до бесконечности обвинять друг друга в различных грехах, чем сесть за стол переговоров и обсудить взаимные обиды, попросить прощения и преодолеть болезненное разделение. Верующие люди, миряне, видят весь этот балаган и делают выводы. В наше время эта ругань, часто с использованием бранных и даже матерных слов из уст духовенства разных конфессий, разворачивается в социальных сетях, и затем тысячи верующих могут видеть, могут прочесть, чем занимались их пастыри и архипастыри накануне богослужения или даже во время святой Литургии. Эти батюшки и владыки даже у святого престола не могут расстаться с телефоном и продолжают ругаться с оппонентом, а потом выходят на амвон с проповедью о всепрощении и любви к ближнему. Люди видят это лицемерие и фарисейство, разочаровываются в Церкви и нередко уходят к протестантам или вообще к каким-нибудь сектантам.

В целом, к сожалению, украинский народ сегодня разделен в церковном вопросе, и такое разделение даже сильнее политических пристрастий, а чрезмерная политизация этой проблематики уводит верующих от основного вопроса: для чего вообще нужна автокефалия Украинской Церкви, будет ли она полезна в современных исторических условиях, какие блага принесет людям и Православию, что она даст конкретному верующему в деле его личного спасения и соблюдения евангельских заповедей? Ответ из уст православного духовенства разных юрисдикций не слышен совершенно. Они ругаются между собой, разжигают вражду между верующими, но не хотят действовать в интересах своей паствы и Церкви Христовой, ими руководят страсти, а не любовь и самопожертвование. Есть, конечно, исключения, есть примеры высокого служения Богу и людям, но их недостаточно, чтобы голос разума восторжествовал.

Можно ли говорить о том, что автономная УПЦ (кстати, надо ли понимать, что в официальном документообороте «МП» уже не употребляется?) ни при каких условиях не станет принимать участие в проекте автокефалии? Насколько она вообще реально независима в этих вопросах?

В официальном документообороте «МП» никогда и не употреблялось, правильное название согласно Уставу — Украинская Православная Церковь. Из-за того, что существует религиозная организация с названием Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и возникла неофициальная приставка «МП». Так вот, УПЦ никогда не отказывалась от автокефалии в принципе, но исходит из позиции, что для этого нужно сначала преодолеть трагедию раскола и церковного разделения. Когда все неканонические группы вернутся под омофор УПЦ, тогда всей полнотой Церкви возможно будет рассматривать вопрос автокефалии. Но пока в этом направлении успехи очень призрачные. Так как УПЦ находится в единстве с Русской Православной Церковью, то для получения автокефалии нужно будет обращаться к кириархальной Церкви, то есть к РПЦ.

Недавно приходилось читать, что при действующем руководстве РПЦ был ликвидирован Отдел по внешним церковным связям. Правда ли это и что пришло ему на смену?

Отдел внешних церковных связей не был ликвидирован, но после того, как его прежний глава митрополит Кирилл Гундяев стал Патриархом, ОВЦС был реформирован. В частности, в рамках оптимизации деятельности синодальных учреждений на базе ОВЦС были созданы Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и Секретариат Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, которым была передана часть функций старого ОВЦС. Действовавший при ОВЦС филиал аспирантуры Московской Духовной Академии был преобразован в Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

После встречи предстоятеля РПЦ с папой Франциском на Кубе представлялось, что в русском, по крайней мере, Православии набирает силу течение против примирения с католиками. Исчезло ли оно и что это вообще такое?

Католикофобия — явление, свойственное русскому Православию с древности. Кстати, в Украине среди православных разных юрисдикций также исторически развито критическое отношение к католицизму. После исторической встречи Предстоятелей Церквей было множество откликов, как положительных, так и отрицательных, но какой-то особой антикатолической волны не наблюдается, тем более что встреча религиозных лидеров в аэропорту Гаваны, кроме помпезных деклараций, не привела к чему-то серьезному и официальный диалог РКЦ и РПЦ явно буксует. Говорить о примирении с католиками тоже не приходится, поскольку и какого-то явного конфликта не наблюдается. Стороны живут типичными мифами относительно друг друга, а серьезный диалог с целью преодоления недопонимания на официальном уровне практически отсутствует.

Насколько справедлив аргумент, что все Автокефальные Церкви славян создавались или инициировались политической волей государственной власти?

Прежде всего почти всегда у славян провозглашение автокефалии было направлено на вылет из орбиты греческого/эллинистического мира. Парад церковных автокефалий начался в 19 веке, когда на волне борьбы с османским игом зародился национализм на Балканах. Первыми националистами, кстати, стали сами греки. После образования Греческого королевства они сразу порвали с Константинополем и провозгласили Элладскую Православную Церковь, которую возглавил король. В Константинополе в ответ наложили схизму (отлучение), которая продлилась 17 лет.

Позже, с освобождением славянских народов от власти турок, на волне патриотизма и национализма возникли национальные славянские Церкви — Сербская и Болгарская (восстановив утраченный в Средневековье статус автокефалий), которые очень быстро попали в зависимость от светской власти. И если Сербская Церковь была признана Константинополем практически без проблем, то в отношении Болгарской Церкви возникла схизма, которая была преодолена лишь в 1945 году.

Что касается Польши и Чехословакии, то автокефалия Православным Церквям этих стран, где православные составляют явное меньшинство населения, была дарована уже после Второй мировой войны не без вмешательства коммунистических властей, которые также использовали внутрицерковные проблемы в политических целях.

Насколько уверенной, по вашей оценке, была или продолжается интеграция РПЦ и РПЦЗ?

После подписания в 2007 году Акта о каноническом общении между РПЦ и Русской Православной Церковью за границей полностью уврачевать раскол не удалось, потому что сразу возник новый. Часть приходов, отвергших Акт с Московской Патриархией, перешли в неканонические юрисдикции — к старостильным грекам «Синод противостоящих», в «Русскую Истинно-Православную Церковь» либо в РПЦЗ под омофором Митрополита Виталия Устинова. Другая часть несогласных приходов созвала собрание своих представителей, на котором создала «Временное Высшее Церковное Управление РПЦЗ» во главе с епископом Агафангелом Пашковским.

Таким образом, полного объединения РПЦ и РПЦЗ не произошло по причине внутреннего раскола в последней. Однако РПЦЗ, находящаяся ныне в общении с РПЦ, насчитывает 9 епархий с центром в Нью-Йорке и является самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви.

По вашему мнению, не ждет ли РПЦ перспектива превращения в этнически русскую Церковь и что это может быть такое?

Не ждет, скорее наоборот. Московская Патриархия всегда декларировала, что РПЦ является Церковью всех, а не только русских по национальности, православных людей, проживающих на просторах бывшего СССР и в диаспоре. Именно через это подпитывается и концепция «исторической Руси», о которой так любит говорить Патриарх Кирилл, и идеологема «русского мира», ставшая в последние годы важнейшим инструментом российской внешней политики. Поэтому говорить о каком-то сужении РПЦ в сторону моноэтнической Церкви не приходится.

А вот в проекте автокефалии украинского Православия изначально заложен именно этнический компонент создания Церкви украинского народа со своим национальным языком в богослужении, национальными религиозными традициями, соответствующей храмовой архитектурой и своеобразным стилем проповеди. И здесь очень важно удержаться от сужения православного кругозора, потому что возникает серьезная опасность заслонить и подменить вселенское церковно-историческое предание преданием местным и национальным, замкнуться в случайных пределах своей поместной национальной памяти. В свое время дореволюционный философ Владимир Соловьев удачно назвал это явление «протестантизмом местного предания».

Дай Бог Православию в Украине выдержать все суровые испытания, преодолеть все расколы и нестроения. История свидетельствует, что достигнуть церковного единства возможно только путем диалога, примирения и взаимного прощения.

Тэги: общество, политика

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.06.18 08:40

Предвыборные пиар-забавы Украины: импичмент

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»
14.06.18 09:16
1635
Последние новости
14.06.18 11:18

Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
14.06.18 10:31

Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
14.06.18 10:04

Радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке
14.06.18 09:35

Американские ученые составили «фоторобот Бога»
14.06.18 09:16

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»
14.06.18 09:00

«Искренняя просьба». Савченко написала письмо Путину по украинским заключенным в России и приложила список
14.06.18 08:55

Колумнист «Фразы» издал в «Волге» страшный рассказ о Киеве. Его уже можно прочитать онлайн
14.06.18 08:41

Букмекеры предрекли России натужную победу в стартовом матче ЧМ-2018
14.06.18 08:27

В Киеве решили переименовать еще несколько улиц
14.06.18 08:17

Трампа повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира за «прорыв» в отношениях с КНДР

Интервью

14.06.18 09:28

Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов