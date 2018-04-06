Максим Побокин: Надежда Савченко - инструмент

Что теперь думать о Надежде Савченко? Что происходит с рейтингами? Ведут ли «порохоботы» войны между собой? Об этом и другом — в беседе с близким к Банковой политтехнологом Максимом Побокиным.

Максим, кому выгодна раскрутка дела Савченко? На ваш взгляд, она не вполне психически здоровая фантазёрка или инструмент в чьих-то руках?

К сожалению, Надежда таки инструмент. Скажем так, я общался с выходцами из контрразведки нашей. И мне все как один говорят, что она была завербована, даже несмотря на изначально странное поведение в молодости, а кем и где, есть разные версии. Одни говорят, что это произошло уже в плену. Некоторые же говорят, что она и в плен не просто так попала. Во всяком случае, у «городских сумасшедших» не бывает такой биографии. И вы знаете, чьи это руки. ФСБ, Сурков и Медведчук.

Рейтинги КМИС — пусть и есть вопросы к выборке, кажется, она охватывает очень небольшой процент («определившихся») -- плачевны для главы государства и его партии. Существуют ли какие-то планы реанимации его «победительного» потенциала?

Планы есть и даже несколько. Пока что меня в них не посвящали, но один из них может заключаться в полном вытеснении Юлии Владимировны из прозападного сегмента. А дальше — ну вы понял: «Кто не с Европой, тот с Россией».

Кажется, попытка объединения БПП, НФ и «гройсмановцев» провалилась. Почему? Ведь какие-то шансы среди них пройти в следующий созыв пока сохраняет лишь БПП «Солидарность»?

Две причины и обе персональные. Первая — Коломойский. Вторая — Аваков. Со вторым еще можно договориться. Думаю, все-таки договорятся.

В чем секрет непотопляемости Юлии Тимошенко? Ведь создается впечатление, что она вообще ничего не делает для роста рейтинга?

Она очень хороший манипулятор. На VoxCheck было исследование тезисов из речей политиков. Так вот, больше всего врет и манипулирует именно Юлия Владимировна. А профессионального спикера, который мог бы работать конкретно против Тимошенко и имел бы такую же популярность, как (простите за упоминание этого вражеского агента) Шарий, у нас пока нет.

Кроме того, у нас постоянно вбрасываются тезисы, что этот режим еще более коррумпированный, чем режим Януковича, что ничего хорошего не происходит в Украине вообще...Скажешь, что мы формируем три новых танковых бригады — в ответ слышишь про «Оплоты» «в масле», которые мы не должны отправлять по контракту в Таиланд, а непременно направлять на фронт, хотя всех произведенных (да, всех!) танков «Оплот» физически хватило бы максимум на батальон. Скажешь, что мы отсудили огромную сумму у «Газпрома», которая пойдет в бюджет — в ответ вопли о тарифах на газ. Неофициально, кстати, посольства и чиновники западных стран уже сожалеют о том, что воспитали у нас такую медиа-тусовку, которая вредит доверию к власти и созданию институтов в воюющем государстве. Вот видят эти результаты опросов и за голову хватаются — как, и с этими людьми, мы можем иметь дело во главе государства Украина, если Порошенко проиграет? Из этого делаются выводы.

Канал 112 начал проводить какую-то более ровную линию, а вот NewsOne, как кажется, собирает всех сбитых летчиков и скупает журналистов — неужели настолько трудно для власти нейтрализовать «старые деньги», если канал и впрямь непрямо контролирует Азаров?

Да, трудно. Начнется скандал со стороны медийщиков со всех сторон — и с пророссийских, и с «либеральных» позиций. Надо «закрывать» не канал, а самого Мураева. И есть за что. Но у СБУ пока недостаточно сильны юридические аргументы. Хотя наговорил Мураев, как и многие его однопартийцы, на много статей Криминального кодекса.

Куда делись так называемые порохоботы? Их активность как-то резко упала — проект закрывается?

Скажем так, я дружу с некоторыми людьми, которых вы называете «порохоботами».... Дело в том, что в «тусовке» пропрезидентских блоггеров происходили определенные трения — это не только «фотоскандал» с Мирославом Олешко, но и многое другое. Не секрет, что многие из них поддерживают Порошенко не потому, что он им нравится — на тех встречах бывают и жесткие разговоры (при этом на конкретные темы — в рамках президентских возможностей и полномочий, а не «почему Ахметов не сидит?»). А потому, что понимают, что альтернативы гораздо хуже.

Так сказать, более широкое видение ситуации в Украине подталкивает к лоялизму. Например, пиарщик и бывший главный редактор «Петра и Мазепы» Александр Нойнец воюет с главой Николаевской области Савченко, которого назначал именно Порошенко, ибо Савченко оказался коррупционером и человеком с замашками Рамзана Кадырова. Но это не мешает Нойнецу поддерживать курс Порошенко в целом, потому что Александр прекрасно понимает, чем закончится пришествие к власти той же Тимошенко — полным откатом всего хорошего, что было сделано за эти 4 года.

Что происходит с рейтингом Ляшко? Или, может, он эффективно строит партию?

Ему тоже, скажем так, накручивают, но не так много, как кажется. Секрет успеха Ляшко в том, что у нас люди привыкли к простым вопросам и простым ответам. Ляшко коммуникативно поступает именно так. Нравится думать, что можно одной подписью на указе запустить какое-нибудь «министерство глажения котиков» — не вопрос. Олег Валерьевич и не такое пообещает. А вот получится ли и зачем оно вообще надо, Ляшко и сам ответить не в состоянии. Главное — пообещать.

И последнее. Как вы думаете, будут ли, как в 2002-2004 годах менять Конституцию, чтобы избежать новой драмы президентских выборов?

Я так не думаю. Ведь тогда основные баталии будут происходить в парламентской кампании, которая будет через год. И там будут фактически те же самые игроки, немного разбавленные новыми вроде бы «прогрессивными» силами. Но я не уверен в том, что тот же «Демальянс» принесет хорошие тенденции в Верховную Раду, потому что там всего один трезвомыслящий человек в руководстве — Андрей Длигач. Остальные — ну, в общем, совсем не то, что нам надо для обновления политикума. Вот если бы всех адекватных из этого состава ВР собрать в одну фракцию — думаю, там будет всего 50 человек максимум... А в следующем — хорошо, если не уменьшится.