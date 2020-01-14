Французский «человек-паук» необычно поддержал людей, протестующих против пенсионной реформы

Необычную акцию провел в парижском районе Дефанс местный «человек-паук» Ален Робер. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы поддержать людей, протестующих против пенсионной реформы, он покорил 187-метровую башню компании Total.

На это у него ушло 52 минуты.

Полиция задержала его на крыше небоскреба.

Сам активист заявил: «Люди и так проводят на работе, зачастую нелюбимой, по сорок лет. Хочется продолжать жить достойно. Пора прекратить требовать от людей работать больше, чтоб получать меньше».

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с прошлого декабря. В прошлые же выходные премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил профсоюзам, что власть «временно отказывается от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62».

Как писала «Фраза», сотни тракторов заблокировали центр Парижа.

Ранее сообщалось, что во Франции приготовились к историческому процессу над экс-президентом Саркози.