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В Киеве взорвался элитный автомобиль

В Киеве взорвался элитный автомобиль

В ночь на понедельник, 1 июля, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Василия Липковского, 31 взорвался автомобиль Lexus GS 300.

Как передает «Информатор», машина была припаркована во дворе дома.

К счастью, никто не пострадал.

Очевидцы говорят, что видели, «как из моторного отсека вырывается мощный столб пламени красного цвета». Отмечается, что капот «буквально слетел» с автомобиля.

Оперативно приехавшие спасатели погасили огонь.

Причины взрыва выясняются.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве произошло кровавое ДТП: автомобиль сбил столб.

Ранее в Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту.

Тэги: Киев, общество, транспорт, ЧП, новости Украины

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