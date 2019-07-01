В Киеве взорвался элитный автомобиль

В ночь на понедельник, 1 июля, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Василия Липковского, 31 взорвался автомобиль Lexus GS 300.
Как передает «Информатор», машина была припаркована во дворе дома.
К счастью, никто не пострадал.
Очевидцы говорят, что видели, «как из моторного отсека вырывается мощный столб пламени красного цвета». Отмечается, что капот «буквально слетел» с автомобиля.
Оперативно приехавшие спасатели погасили огонь.
Причины взрыва выясняются.
Видео с места ЧП:
Как писала «Фраза», в Киеве произошло кровавое ДТП: автомобиль сбил столб.
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