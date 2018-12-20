В популярном столичном баре возник конфликт из-за украинского языка

В популярном столичном баре «Портер Паб» между посетителем и барменом разгорелся языковой скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», об инциденте рассказали в Facebook участники сообщества Mova.

Началось все с того, что сотрудник бара проигнорировал просьбу клиента общаться с ним на украинском языке. А когда посетитель заведения обратился к бармену снова, тот набросился на него с кулаками.

Один из посетителей паба снял все на видео. В самом же заведении данный инцидент пока не прокомментировали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2017 года в одном из супермаркетов Харькова мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

Напомним также, что подавляющее большинство официантов и гостей харьковских кафе и ресторанов игнорируют украинский язык.