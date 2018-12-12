В Сети появились видеоролики очевидцев с места теракта в Страсбурге

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Как выяснили журналисты «Фразы», свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал «Аллаху акбар».

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа Реми Ейца, в пользу версии о теракте говорят и личность злоумышленника, и характер преступления, и выбранное им место стрельбы.

По словам прокурора, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и попытке убийства с террористической целью от имени террористической организации. При этом Ейц подчеркнул, что «расследование только началось».

Он также подтвердил информацию о задержании четверых подозреваемых (предположительно родственников) и проведением обыска в доме стрелка. В ходе следственных действий, в частности, были обнаружены граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.

По уточненным данным, в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.

Между тем, в Сети появилось видео с места событий, на которых зафиксированы первые минуты после нападения. На них слышны звуки стрельбы и видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.

Выражение «Аллаху акбар» в исламе означает: «Аллах — велик» или «Аллах — величайший». Употребляется как знак радости, засвидетельствованный Кораном, в определенных ситуациях. Кроме того, используется исламскими воинами как боевой клич. Эту фразу также произносят тогда, когда режут скот, мясо которого предназначено в пищу.

В современном мире восклицание часто используется мусульманскими политическими и террористическими группировками.

Как сообщала «Фраза», вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный открыл по людям прицельный огонь из автомата.

По данным правоохранителей, бойню устроил 29-летний местный житель Шариф Шекат, который стрелял в людей в трех местах города. В результате три человека погибли и 12 получили ранения.