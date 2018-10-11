Водка — это ужас, виски лучше... Футболист-драчун Кокорин признался, что его так накрыло

Задержанный по подозрению в хулиганстве футболист Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков. При этом, как выяснили журналисты «Фразы», он признался в употреблении пива, которое его и «накрыло».

Футболист рассказал, что после игры за свою команду он не спал всю ночь, а после — пил пиво, которое, как он сам выразился, «забрало» его, сообщает ТАСС.

При этом он утверждает, что употреблял наркотики или же крепкие спиртные напитки. «Наркотики не употреблял. Водка — это ужас, виски лучше, но не пил (ни водку, ни виски)», — заявил Кокорин.

Как писала «Фраза», скандальные футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили видного московского чиновника.

После этого сообщалось, что футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок.

Позже против экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»).