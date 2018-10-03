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Умерший при попытке задержания после дерзкого ограбления на Печерске оказался охранником и ветераном АТО

Умерший при попытке задержания после дерзкого ограбления на Печерске оказался охранником и ветераном АТО

Правоохранители установили личность мужчины, убитого во время перестрелки с полицией в Печерском районе Киева после ограбления киевского адвоката. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, им оказался работник частной охранной фирмы.

Как сообщает ТСН со ссылкой на его гражданскую жену Оксану, раньше он был военным разведчиком, в 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Она отказывается верить в случившееся. Утверждает, что в день, когда произошел грабеж, он заступил на дежурство, а на следующий день даже писал ей СМС, что «все нормально», однако они не сохранились.

«Это не может быть. Это не тот человек, который может это сделать», — утверждает женщина. При этом название фирмы, в которой работал муж Оксана не помнит.

По данным издания, после того как грабители попытались скрыться с места преступления, между ними и правоохранители началась стрельба. В результате одному из злоумышленников удалось сбежать, а другой погиб от осколков собственноручно брошенной в полицейских гранаты.

Документов при нем не было, поэтому, чтобы установить данные злоумышленника, полицейские опубликовали фото в интернете. По нему своего родственника узнала семья из Житомирщины. В итоге его опознали сестра и брат. Гражданская жена от освидетельствования отказалась.

Как сообщала «Фраза», вечером 30 сентября 2018 года неизвестные злоумышленники при попытке ограбления открыли стрельбу по полицейскому патрулю, ранив одного из правоохранителей.

Позже стало известно, что жертвами разбойного нападения, в результате которого один человек был убит и один полицейский получил ранения, стала семья киевского адвоката Андрея Буши. А один из подозреваемых в совершении преступления был найден мертвым.

Тэги: убийство, ограбление, СМИ, криминал, антитеррористическая операция, Национальная полиция Украины

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