На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения

Поздно вечером в субботу, 18 августа, в Киеве произошло ЧП: на Подоле зенитная установка «Бук» во время репетиции парада ко Дню независимости Украины врезалась в бизнес-центр Astarta. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился по улице Ярославской,58.

Что случилось с «Буком», не ясно, но, не вписавшись в поворот, он врезался в бизнес-центр.

По предварительным данным никто не пострадал.

На месте инцидента тут же собрались зеваки.

Видео с места ЧП делятся в интернете.

Также появилось видео самого столкновения.

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