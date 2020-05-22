Трамп поставил на уши НАТО объявлением о выходе из очередного договора

Главное: США объявили о выходе из Договора по открытому небу. Они объяснили это слежкой за своим президентом со стороны России. Послы НАТО собираются на экстренную встречу.

Детали: Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора по открытому небу. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, он заявил, что соответствующее решение его вынуждает принять Россия, которая «не придерживалась договора».

По мнению американского лидера, это заставит Москву вернуться за стол переговоров. «Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение», — заявил он, выразив убеждение, что это не увеличит напряженность в отношениях между Россией и США.

В свою очередь, Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что его страна полностью выйдет из договора через шесть месяцев. При этом он подчеркнул: «Мы можем, однако, пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О’Брайена, такое решение обусловлено тем, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением Трампа. «Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: „Кэмп Дэвид“ или Бедминстер», — заявил чиновник в эфире одного из телеканалов, заключил, что Москва использовала договор «не должным образом».

Как сообщает Цензор.НЕТ, в связи с последними заявлениями Вашингтона послы Североатлантического Альянса созывают экстренное совещание. Ожидается, что на встрече, которая состоится сегодня днем, они проанализируют последствия заявления Трампа.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года, позволяющее 34 его участникам проводить полеты над своими территориями с целью наблюдения за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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