С начала года из Украины вывезли десятки тонн товаров для борьбы с коронавирусом

За два месяца 2020 года Украина экспортировала медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на сумму $15,2 млн. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта с 12 марта.

Как объяснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, «такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале».

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта защитных очков, респираторов, медицинских халатов, а также различных перчаток, лабораторных костюмов и антисептиков.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2020 года правоохранители помешали вывозу из Украины 1,5 тонн масок из Борисполя в столицы Саудовской Аравии и Италии.

17 марта 2020 года организованная группа вооруженных людей отобрала у предпринимателей в Киеве около 100 тысяч медицинских масок.

22 марта 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

24 марта 2020 года в Херсоне правоохранители задержали партию медицинских масок, которую предприниматели хотели вывезти в Израиль.