Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек

Сегодня, 23 декабря, ночью в Киеве произошел в общежитии Национального авиационного университета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отметили в ведомстве, произошло все примерно в половину первого ночи в Соломенском районе столицы по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета

На место сразу же были вызваны пожарные, которые в 1:04 локализовали пожар на площади 10 кв. м, а спустя несколько минут ликвидировали его.

В результате ЧП были эвакуированы и отведены на безопасное расстояние 350 человек. К счастью жертв удалось избежать.

Добавим, что к тушению пожара были привлечены 34 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Также стало известно, что огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта.

11 декабря суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа.

Позже была названа официальная причина пожара в одесском колледже.

Напомним также, что на Одесщине массово закрывают школы из-за пожара в колледже.