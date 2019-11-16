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«Буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA

«Буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA

Специалисты NASA обнаружили странную «аномалию» в сезонном поведении газов, заполняющих атмосферу над поверхностью кратера Гейл на Марсе. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования были проведены посредством анализа проб, которые целых шесть лет собирал марсоход Curiosity.

Как пишет Phys.org, полученные данные позволили ученым понять, как смешивается и циркулирует воздух на Марсе в соответствии с изменениями давления в течение года.

Как известно, атмосфера «Красной планеты» на на 95% состоит из углекислого газа, на 2,6% ‒ из молекулярного азота, на 1,9% из аргона, на 0,16% ‒ из молекулярного кислорода и на 0,06% ‒ из моноксида углерода.

Зимой на полюсах углекислый газ «замерзает», что снижает давление в атмосфере и перераспределяет молекулы. Весной и летом углекислый газ испаряется, и давление снова возрастает.

Полученные данные показали, что азот и аргон действительно ведут себя согласно этой закономерности. Ученые считали, что и кислород поступает так же, но ошибались.

Выяснилось, что количество этого газа в воздухе возрастает весной и летом на целых 30%, а затем падает до предсказанного уровня осенью. Это повторяется каждую весну, и объем попадающего в атмосферу кислорода варьируется, как будто что-то его вырабатывает, а затем поглощает.

«Когда мы в первый раз увидели это, мы были просто потрясены», ‒ сказал один из авторов исследования Сушил Атрея.

Отмечается, что после обнаружения странной «кислородной аномалии», специалисты несколько раз перепроверили результаты проб, но не нашли ошибок.

Затем рассмотрели возможность того, что молекулы углекислого газа или воды выделяют кислород, расщепляясь в атмосфере. Но для такого объема кислорода потребовалось бы в пять раз больше воды, чем есть на поверхности планеты, а углекислый газ распадается слишком медленно. Солнечная радиация тоже не может так быстро расщеплять молекулы кислорода на два атома, на это требуется минимум десять лет.

«Тот факт, что поведение кислорода не идеально повторяется каждое время года, заставляет нас думать, что причина не в атмосферной динамике, ‒ отметила Мелисса Трейнер из NASA. ‒ Должен быть какой-то химический источник, который мы пока не обнаружили».

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему при полете на Марс придется... пить вино.

Ранее чередной марсоход NASA достиг поверхности красной планеты, чтобы выполнить весьма необычное задание.

Тэги: ученые, исследования, мир, NASA, космос, Марс, наука, марсоход, кислород

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