Митрополита Онуфрия наградили орденом святого апостола Андрея Первозванного

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в день торжеств в честь его небесного покровителя — преподобного Онуфрия Великого, награжден Священным Синодом УПЦ — орденом святого апостола Андрея Первозванного. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, награждение Блаженнейшего за пастырский труд состоялось сегодня после праздничной литургии в Киево-Печерской лавре.

Сегодня в Украинской Православной Церкви празднуют также 5-летие интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедре Киевских Митрополитов и 75-летие, которое Предстоятель встретит в этом году. По церковной традиции все торжества было решено объединить и отметить в день тезоименитства — день ангела.

Также сегодня представители Поместных Православных Церквей передали адреса со словами приветствия от Предстоятелей своих Церквей вручили Блаженнейшему владыке памятные подарки.

Как сообщал Центр информации УПЦ, приняли участие в торжествах и выразили поддержку Митрополиту Онуфрию делегации Поместных Православных Церквей — митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийской Церкви); митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимской Церкви); митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний (Русской Церкви); архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура (Румынской Церквии); епископ Моравичский Антоний (Сербской Церкви); митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарской Церкви); митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис) (Кипрской Церкви); епископ Гайновский Павел (Польской Церкви); архиепископ Пражский Михаил (Чешской Церкви); протоиерей Назарий Полатайко (Православной Церкви в Америке).

Ранее «Фраза» сообщала, что тысячи украинцев и представители Поместных Православных Церквей поздравили Митрополита Онуфрия — торжества в УПЦ.