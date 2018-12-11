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Пьяный румын умудрился непонятным образом «телепортироваться» в Лондон из родной деревни

Пьяный румын умудрился непонятным образом «телепортироваться» в Лондон из родной деревни

Житель румынской деревни Албешти Михай Данчу при загадочных обстоятельствах оказался за 2700 км от родного дома ‒ в Лондоне (Великобритания). Как выяснили журналисты «Фразы», «телепортация» гражданина Румынии произошла на фоне сильного алкогольного опьянения.

Как передает Rambler, весь покрытый синяками румын Михай Данчу проснулся во внутреннем дворике одного из домов в центре британской столицы. Сообщается что, мужчину доставили в больницу Whipps Cross, где медсестра, владеющая румынским языком, узнала у него некоторые обстоятельства случившегося.

По словам Михая Данчу, он отправился в бар в своей родной деревне, чтобы «пропустить» кружечку пива со своими друзьями. В процессе распития алкоголя, у мужчин возникла оживленная дискуссия, во время которой Михай Данчу поспорил во что бы то ни стало устроиться на работу. После этого он ничего не помнит.

Сообщается, что поначалу мужчина даже не мог вспомнить, как его зовут и был в шоке, услышав вокруг незнакомую речь. Его личность удалось установить по фотографии, которую распространили через Интернет.

По мнению медсестры, предположительно, мужчину избили неизвестные уже в Лондоне. В свою очередь, румынские СМИ подтвердили, что последний раз Михая Данчу видели дома неделю назад, когда он встречался со своими друзьями. По словам соседей, мужчина часто выпивал и от этого страдал потерей памяти.

Как писала «Фраза», американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО.

Ранее скандальный российский актер Алексей Панин учинил очередной пьяный дебош.

Тэги: Румыния, деревня, пьянство, Лондон, Великобритания, телепортация, курьезы, мир, ЕС, безвизовый режим, перелет

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