Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Медики объяснили, почему пить много воды – вредно

Медики объяснили, почему пить много воды – вредно

Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредит здоровью. Как выяснили журналисты «Фразы», все дело в нагрузке на наши почки.

Как пишет портал Business Insider, врачи заявляют, что почки человека могут «прогнать» за час не более литра воды. Поэтому, если вы пьете больше — это бьет по балансу натрия в организме и приводит к проблемам со здоровьем.

Врачи говорят, что в таком случае наступает «водное опьянение», которое нарушает кровяное давление со всеми сопутствующими проблемами для организма — вплоть до летального исхода, пугают медики.

Всего, как говорится в публикации, человеку стоит пить в сутки не более четырех литров воды, причем делать это нужно, равномерно распределяя жидкость при ее употреблении.

Как писала «Фраза», ученые назвали еще одну вескую причину пить кофе, а также выяснили, почему людей тянет пить алкоголь.

Тэги: ученые, вода, здоровье, мир

Комментарии

Колонка автора
17.11.18 08:20

Словакия–Украина: задача-то все равно выполнена

Автор: Андрей Шахов

Статьи

19.11.18 09:30

Холодные бунты в Украине. Далее анархия и развал?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму»

Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму»
19.11.18 12:09
165
Последние новости
19.11.18 12:35

В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза
19.11.18 12:27

В одном из гарнизонов на Львовщине умер второй военный за две недели
19.11.18 12:25

Крупнейший брейкданс-фестиваль пройдет в Киеве уже 1 декабря
19.11.18 12:09

Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму»
19.11.18 11:30

Китайцы создали альтернативу GPS
19.11.18 11:29

В США с 95-го этажа сорвался лифт с людьми. Они чудом выжили
19.11.18 10:55

Диетологи назвали два главных условия здорового питания
19.11.18 10:21

Власти Рима ввели несколько «забавных» запретов, но штрафовать будут по-крупному
19.11.18 10:16

В Киеве и Одессе люди перекрывают дороги из-за отсутствия тепла
19.11.18 09:42

Медики объяснили, почему пить много воды – вредно

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза
В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза
В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза
В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза
Китайцы создали альтернативу GPS
Китайцы создали альтернативу GPS
В США с 95-го этажа сорвался лифт с людьми. Они чудом выжили
В США с 95-го этажа сорвался лифт с людьми. Они чудом выжили
В Киеве и Одессе люди перекрывают дороги из-за отсутствия тепла
В Киеве и Одессе люди перекрывают дороги из-за отсутствия тепла
Пожар в Калифорнии: число жертв растет, а Трамп приехал лично посмотреть на огненную стихию
Пожар в Калифорнии: число жертв растет, а Трамп приехал лично посмотреть на огненную стихию
В Киеве отморозок пытался зарезать соседку по хостелу
В Киеве отморозок пытался зарезать соседку по хостелу
В Киеве троллейбус раздавил коммунальщика
В Киеве троллейбус раздавил коммунальщика
Националисты сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева
Националисты сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева
В Житомире собрались безграмотные (типа православные) сторонники некоего «Томаса»
В Житомире собрались безграмотные (типа православные) сторонники некоего «Томаса»
В Киеве неизвестный тяжело ранил посетителя паба. В Сети появилось видео (18+)
В Киеве неизвестный тяжело ранил посетителя паба. В Сети появилось видео (18+)
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.