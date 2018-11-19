Медики объяснили, почему пить много воды – вредно

Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредит здоровью. Как выяснили журналисты «Фразы», все дело в нагрузке на наши почки.

Как пишет портал Business Insider, врачи заявляют, что почки человека могут «прогнать» за час не более литра воды. Поэтому, если вы пьете больше — это бьет по балансу натрия в организме и приводит к проблемам со здоровьем.

Врачи говорят, что в таком случае наступает «водное опьянение», которое нарушает кровяное давление со всеми сопутствующими проблемами для организма — вплоть до летального исхода, пугают медики.

Всего, как говорится в публикации, человеку стоит пить в сутки не более четырех литров воды, причем делать это нужно, равномерно распределяя жидкость при ее употреблении.

Как писала «Фраза», ученые назвали еще одну вескую причину пить кофе, а также выяснили, почему людей тянет пить алкоголь.