Киевская мэрия обвинила Минкульт в срыве раскопок на Почтовой площади

Ход раскопок на Почтовой площади в Киеве срывается из-за Министерства культуры Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят в столичной мэрии.

Как сообщили порталу 44.ua в Департаменте культуры КГГА, еще 31 июля был заключен договор о проведении археологических раскопок и прочих исследований на Почтовой площади между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» и Институтом археологии НАН Украины.

При этом, как говорят в мэрии, чтобы вести раскопки министерство должно «выдать разрешение на имя научного работника при наличии у него квалификационного документа (открытого листа)», выданного Институтом археологии НАН Украины.

Отмечается, что «письмо выдано Квалификационным Советом археологу – Ивакину Всеволоду Глебовичу».

Однако у КГГА отсутствует информация о предоставлении Минкультом «разрешения на проведение соответствующих работ на памятнике археологии местного значения».

При этом ранее на работы выделили из бюджета Киева 3,7 миллиона гривен.

Как писала «Фраза», на Почтовой площади раскопали улицу времен Киевской Руси, однако уникальные артефакты становятся жертвами очередного торгового центра.

После этого Виталий Кличко пообещал сохранить находку.

Однако раскопки на Почтовой площади затопило из-за прорыва трубы.