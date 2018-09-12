В Киеве проведут «генеральную уборку» общественного транспорта. Обойдется это удовольствие недешево

В Киеве решили провести «генеральную уборку» общественного транспорта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в данных, опубликованных на сайте публичных электронных закупок ProZorro.

В сообщении говорится, что заказчиком выступает КП «Киевпастранс».

Подрядчик должен провести уборку столичных троллейбусов, трамваев, автобусов и фуникулера.

Работу оценили более чем в 12,7 миллиона гривен.

Таким образом, «генеральная уборка» одной единицы транспорта обойдется в 6-15 тысяч гривен в зависимости от его типа и размеров.

Подрядчик должен будет помыть в общественном транспорте Киева потолки, полы, перила, компостеры, сиденья, стекла, кабину водителя и другие части машин. Также будут убраны надписи вандалов и мусор.

Победитель тендера будет назван 6 ноября. Работу планируют провести уже в следующем году.

Как писала «Фраза», в Киеве существенно подорожал проезд в общественном транспорте.

Сообщалось также, что въезд в центр Киева планируют сделать платным.