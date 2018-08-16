Главные новости за 15 августа 2018 года

Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата. Стали известны подробности о четырехлетнем мальчике из Новоукраинки (Кировоградская область), которого с критическим весом в состоянии истощения госпитализировали в больницу. Он оказался сыном депутата райсовета Александра Мольченко. По словам отца мальчика, то, что ребенка забрали, является политической расправой за его позицию. Также он заявил, что мальчик заболел, ведь в детстве над ним якобы ставились опыты в больнице.

Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе. В Киеве произошло очередное страшное ДТП. Пьяный водитель на Audi сбил семью с детьми на пешеходном переходе. Инцидент произошел в среду, 15 августа, на Троещине.

В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины. Число нелегальных мигрантов, попадающих в Украину, растет. По мнению МВД, они представляют собой реальную угрозу государственной безопасности нашей страны. Как цитирует «Корреспондент» первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, на сегодняшний день «массовый приток нелегальных мигрантов в Украину является критическим».

Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики. Защитник сборной Украины по футболу и греческого ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Москве против «Спартака» отличился патриотическим поступком, чем разгневал местные СМИ. Российские журналисты в один голос говорят о провокации со стороны украинца. Хачериди публично показал свои щитки, разукрашенные в цвета флага Украины.

На Троещине в Киеве произошла стрельба – есть пострадавшие. На Троещине в Киеве случилась стрельба. Ей предшествовал конфликт. По данным столичной полиции, инцидент произошел в среду, 15 августа. Сообщается о трех пострадавших. Как говорят копы, у одного пострадавшего зафиксировано касательное ранение в левое бедро, а у другого — ранения в ноги и живот. Отмечается, что у еще одного пострадавшего — следы побоев.

В одном из районов Киева в разгар летней жары внезапно включили отопление. Необычный случай произошел в Соломенском районе Киева — тут в разгар летней жары включили отопление. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. Так, сообщается, что отопление в августе коммунальные службы зачем-то решили включить по улице Авиаконструктора Антонова, 47. Случилось это во вторник, 14 августа.

В Италии растет число жертв в результате обрушения автомобильного моста. В Италии растет количество жертв страшной катастрофы, которая произошла накануне, 14 августа, в Генуе. По состоянию на утро, 15 августа, количество погибших увеличилось до 38 человек. По информации Reportage Online, среди погибших – трое несовершеннолетних. При этом пять тел до сих пор остаются неопознанными.

Ученые рассказали об аномальном потеплении, которое обрушится на Землю в ближайшие годы. В ближайшие пять лет нашу планету ждут серьезные изменения климата. По данным ученых, грядет сильная жара. Как цитирует Nature Communications климатологов из университета Бреста во Франции и Метеорологического института Нидерландов, в ближайшие годы на Земле будут теплые зимы, а вот летом людей ждет аномальная жара.