Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Главные новости за 15 августа 2018 года

Главные новости за 15 августа 2018 года

Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата. Стали известны подробности о четырехлетнем мальчике из Новоукраинки (Кировоградская область), которого с критическим весом в состоянии истощения госпитализировали в больницу. Он оказался сыном депутата райсовета Александра Мольченко. По словам отца мальчика, то, что ребенка забрали, является политической расправой за его позицию. Также он заявил, что мальчик заболел, ведь в детстве над ним якобы ставились опыты в больнице.

Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе. В Киеве произошло очередное страшное ДТП. Пьяный водитель на Audi сбил семью с детьми на пешеходном переходе. Инцидент произошел в среду, 15 августа, на Троещине.

В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины. Число нелегальных мигрантов, попадающих в Украину, растет. По мнению МВД, они представляют собой реальную угрозу государственной безопасности нашей страны. Как цитирует «Корреспондент» первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, на сегодняшний день «массовый приток нелегальных мигрантов в Украину является критическим».

Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики. Защитник сборной Украины по футболу и греческого ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Москве против «Спартака» отличился патриотическим поступком, чем разгневал местные СМИ. Российские журналисты в один голос говорят о провокации со стороны украинца. Хачериди публично показал свои щитки, разукрашенные в цвета флага Украины.

На Троещине в Киеве произошла стрельба – есть пострадавшие. На Троещине в Киеве случилась стрельба. Ей предшествовал конфликт. По данным столичной полиции, инцидент произошел в среду, 15 августа. Сообщается о трех пострадавших. Как говорят копы, у одного пострадавшего зафиксировано касательное ранение в левое бедро, а у другого — ранения в ноги и живот. Отмечается, что у еще одного пострадавшего — следы побоев.

В одном из районов Киева в разгар летней жары внезапно включили отопление. Необычный случай произошел в Соломенском районе Киева — тут в разгар летней жары включили отопление. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. Так, сообщается, что отопление в августе коммунальные службы зачем-то решили включить по улице Авиаконструктора Антонова, 47. Случилось это во вторник, 14 августа.

В Италии растет число жертв в результате обрушения автомобильного моста. В Италии растет количество жертв страшной катастрофы, которая произошла накануне, 14 августа, в Генуе. По состоянию на утро, 15 августа, количество погибших увеличилось до 38 человек. По информации Reportage Online, среди погибших – трое несовершеннолетних. При этом пять тел до сих пор остаются неопознанными.

Ученые рассказали об аномальном потеплении, которое обрушится на Землю в ближайшие годы. В ближайшие пять лет нашу планету ждут серьезные изменения климата. По данным ученых, грядет сильная жара. Как цитирует Nature Communications климатологов из университета Бреста во Франции и Метеорологического института Нидерландов, в ближайшие годы на Земле будут теплые зимы, а вот летом людей ждет аномальная жара.

Тэги: Киев, ДТП, футбол, общество, Москва, мир, Италия, отопление, политика, наука, жара, Евгений Хачериди, спорт, Кировоград, МВД

Комментарии

Колонка автора
15.08.18 08:47

«Динамо» выиграло. Болельщик оценил

Автор: Андрей Шахов

Статьи

15.08.18 09:17

Зачем Порошенко влез во внутренний конфликт Турции?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 15 августа 2018 года

Главные новости за 15 августа 2018 года
15.08.18 18:58
506
Последние новости
15.08.18 19:22

«Радио «Свобода» назвало Стуса террористом, но это неправда, - Чаплыга
15.08.18 18:58

Главные новости за 15 августа 2018 года
15.08.18 16:16

Ботулизм продолжает косить ряды украинцев
15.08.18 15:43

Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
15.08.18 15:24

В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины
15.08.18 14:00

На Троещине в Киеве произошла стрельба – есть пострадавшие
15.08.18 13:46

Во Львове от укуса змеи скончалась маленькая девочка
15.08.18 13:13

Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»
15.08.18 13:05

Приход Медведчука в партию «За життя» усилил позиции «партии мира»
15.08.18 12:52

Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе

Интервью

09.08.18 21:16

Так ли страшен кондиционер в офисе? Рассказывает врач-отоларинголог Ольга Усачева

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»
Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»
Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе
Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе
Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата
Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата
В Никополе накрыли «Белое братство», которое снабжало наркотой всю Украину
В Никополе накрыли «Белое братство», которое снабжало наркотой всю Украину
Под Киевом фура вылетела на встречную полосу – есть жертвы
Под Киевом фура вылетела на встречную полосу – есть жертвы
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.