Кто бы сомневался. На «стеклянном» мосту в Киеве уже образовались трещины

Киевский пешеходный мост, торжественно открытый 25 мая Виталием Кличко, буквально в течение суток пришел в негодность. Как выяснили журналисты «Фразы», на одном из стеклянных участков сооружения образовались опасные трещины.

Как передает dtp.kiev.ua, по одной из версий, трещины в стекле образовались еще в ночь с субботы на воскресенье, когда неизвестные лица открыли снизу огонь по мосту из нарезного оружия.

«Новое стекло на новом мосту... Все покрылось трещинами и паутинками, проверять на прочность не рекомендуем», ‒ сказано в сообщении.

В свою очередь, сотрудники т. н. «Муниципальной стражи», которые дежурят на мосту и не пускают на опасный участок посетителей, рассказывают, что трещины появились буквально несколько часов назад, после того как какие-то ребята активно попрыгали на стекле.

Как писала «Фраза», братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок.

Ранее в сеть попали кадры демонтажа «уставшего» Шулявского моста.