В Киеве и Одессе люди перекрывают дороги из-за отсутствия тепла

Сегодня, 19 ноября, в Киеве жители домов на улице Зоологической перекрыли дорогу. Как выяснили журналисты «Фразы», на такой поступок они решились из-за отсутствия отопления.

Люди рассказывают, что в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12 отопление отсутствует еще с 24 октября. Коммунальщики же объясняют, что на линии произошла авария и сейчас ведутся ремонтные работы, сообщает «112 Украина».

Такая акция протеста не по душе пришлись водителям, которые не смогли объехать митингующих. Временами между автомобилистами и протестующими возникали словесные перепалки, а пассажирка одного из авто и вовсе облила митингующих кофе.

Тем не менее, люди обещают проводить такие акции каждый день до тех пор, пока в их квартиры не дадут тепло.

Похожая ситуация сложилась и в Одессе, где жители жилищного комплекса «Европейский» дважды выходили перекрывать дороги из-за отсутствия отопления, сообщает «Думская».

Сначала жильцы перекрыли трассу Одесса-Южный, затем вышли блокировать оживленную Николаевскую дорогу. Во время второй акции протеста между жителями и участниками дорожного движения возникали конфликты, один из которых закончился травмами для одной из активисток.

Ранее «Фраза» сообщала, что взвинчивание тарифов на газ и коммунальные услуги привело к ожидаемым результатам. На смену космическим долгам, в которых погрязла вся страна, пришли холодные бунты, чреватые анархией и развалом страны.