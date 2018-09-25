В Англии найден бункер с приведениями

В английском Стокпорте (Большой Манчестер) 30-летний Джейк Парр исследовал подземный бункер, где фотографировал все, что попадалось ему на пути. Как выяснили журналисты «Фразы», всмотревшись в снимки, мужчина пришел в ужас.

Придя домой, он начал внимательно рассматривать фотографии и на некоторых из них на мужчину смотрел призрак, сообщает Mirror.

Также исследователь утверждает, что на одном из снимков можно рассмотреть фигуру маленькой девочки, которая словно притаилась на лестнице.

Несмотря на весь ужас, британец собирается вернуться в бункер, чтобы найти там еще какие-то паранормальные явления. Он признался, что во время его первого визита, у него сложилось впечатление, что за ним кто-то следит, а когда дома присмотрелся к фотографиям, то сразу понял, в чем причина.

В апреле 2019 года «Фраза» сообщала, что в шотландском замке разгуливают настоящие приведения.