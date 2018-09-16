В одном из кафе Днепра открыли огонь по лицам «неславянской» национальности

В субботу днем, 15 сентября, в Днепре произошла стрельба в одном из заведений общественного питания. Как выяснили журналисты «Фразы», местом инцидента стало кафе «Гавар», расположенное по улице Калиновая, 4А.

Как передает «Информатор» со ссылкой на представителей полиции, конфликт разгорелся между двумя компаниями, участники которых были «навеселе». После того, как словесные аргументы закончились, один из участников «переговоров» достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонентов.

В то же время, одна из свидетельниц происшествия рассказала, что выстрелы прозвучали около 16-00, сразу после которых из кафе выбежало двое мужчин «неславянской внешности», у одного из которых была прострелена рука. По словам очевидца, после этого в кафе раздались еще три выстрела, а вскоре к месту инцидента приехала полиция.

Так же сообщается, что в результате стрельбы пострадали три человека, которые госпитализированы в одну из больниц Днепра с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.

Как писала «Фраза», в Киеве драка в магазине переросла в стрельбу. Пострадали 4 человека.

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