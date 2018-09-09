Следы на дне океана озадачили ученых

В Тихом океане обнаружены загадочные следы, над историей происхождения которых предстоит поломать голову ученым. Как выяснили журналисты «Фразы», к уникальному открытию пришли специалисты из британского Национального океанографического центра.

Как передает Rambler, следы неизвестного происхождения были обнаружены с помощью специального глубоководного робота на участке океана между Мексикой и Гавайями, на глубине четырех километров.

Сообщается, что странные «впадины» на океаническом дне обладают размерами около двух с половиной метров в длину и до тридцати сантиметров в глубину.

Мнения ученых разделились относительно происхождения найденных следов. Один из исследователей ‒ доктор Ли Марш ‒ склоняется к версии, что «отметины» могли быть оставлены китами, которые иногда ныряют на большую глубину.

Другие же специалисты считают, что подобные «отпечатки» не могли быть оставлены земными существами и не исключают их инопланетное происхождение.

Как писала «Фраза», ученые доказали существование гигантского подземного океана.

Ранее стало известно, что океанское дно начало проседать под весом воды тающих ледников.