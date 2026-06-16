Зимова 1000: невикористані кошти згорять уже наприкінці червня

Українці, які отримали кошти в межах програми «Зимова 1000», мають використати залишок грошей до 30 червня 2026 року включно. Після завершення цього терміну невитрачені кошти автоматично повернуться до державного бюджету, а скористатися ними надалі буде неможливо.

Про завершення строку дії виплат повідомили в державному сервісі «Дія». Йдеться про кошти, нараховані в межах програми підтримки громадян, яка передбачала виплату однієї тисячі гривень. Якщо на спеціальній картці залишився невикористаний баланс, його необхідно витратити до кінця червня.

Після 30 червня система автоматично анулює залишок коштів. Повернені гроші будуть спрямовані назад до державного бюджету. Жодних додаткових заяв чи звернень для цього не потрібно — процедура відбудеться автоматично.

Громадяни можуть перевірити наявний залишок коштів через застосунок або офіційний сайт програми. Це дозволяє заздалегідь оцінити суму, яку ще можна використати до завершення терміну дії виплати.

Кошти програми мають цільове призначення. Їх дозволено використовувати для оплати житлово-комунальних послуг, придбання лікарських засобів українського виробництва, купівлі книжок від українських видавництв, а також товарів і продуктів, вироблених в Україні. Крім того, гроші можна спрямувати на оплату поштових послуг або переказати на підтримку Сил оборони України.

Програма «Зимова 1000» була запроваджена як один із механізмів державної підтримки населення та стимулювання внутрішнього споживання українських товарів і послуг. Використання коштів було обмежене визначеними категоріями витрат, що дозволяло спрямовувати фінансову допомогу на підтримку національної економіки та окремих соціально важливих напрямків.

Наближення кінцевої дати використання виплат означає, що громадянам, які досі зберігають кошти на картках, залишилося менш як два тижні для проведення необхідних платежів або покупок. Після початку липня будь-які операції із залишком коштів стануть недоступними.

Урядові програми підтримки населення останніми роками активно використовують цифрові механізми нарахування та контролю витрат через застосунок «Дія». Це дозволяє автоматизувати як процес отримання виплат, так і повернення невикористаних коштів після завершення встановленого терміну їх використання.