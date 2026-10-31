Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів
2026-31-10    116

Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів

Зима 2026–2027 років в Україні може бути на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте в окремі періоди можливі сильні морози, мокрий сніг і крижаний дощ. Найвищі середні температури очікуються на півдні країни та Закарпатті, а найхолодніша погода — на північному сході й у високогір’ї Карпат. Такий попередній прогноз озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв’ю РБК-Україна 31 жовтня.

За словами метеорологині, на зимову погоду значною мірою впливатимуть повітряні маси з Атлантичного океану. Вони приноситимуть в Україну тепліше та вологіше повітря, що сприятиме підвищенню середньої температури й може збільшити кількість опадів. Водночас сезонна тенденція до потепління не означає, що морози не повертатимуться.

Найтеплішою зима може бути в південних областях, на Закарпатті, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Середня температура за три зимові місяці в цих регіонах, за попередньою оцінкою, становитиме від 0 до +2 градусів. На північному сході країни та у високогір’ї Карпат середні показники можуть знижуватися до -3…-4 градусів і нижче.

Ці значення характеризують середню температуру за сезон, а не погодні умови кожного дня. Навіть за загального потепління в Україні можливі короткочасні вторгнення арктичного повітря. Вони спричинятимуть різке зниження температури, однак, за оцінкою Балабух, такі періоди, ймовірно, будуть нетривалими. Їхню точну тривалість та інтенсивність можна буде визначити ближче до відповідних дат за короткостроковими прогнозами.

Кількість зимових опадів може відповідати кліматичній нормі або перевищити її на 20–40%. За відносно високої температури частина опадів випадатиме у вигляді дощу чи мокрого снігу. Через чергування потеплінь і похолодань сніговий покрив на значній частині території країни може швидко танути, тому його тривале збереження буде менш імовірним.

Одним із ризиків такої погоди стане ожеледиця. Коли температура коливатиметься поблизу нуля, вода на дорогах і тротуарах може замерзати після короткочасного похолодання. Це створюватиме небезпеку для водіїв і пішоходів, особливо під час нічних заморозків після дощу або відлиги.

Балабух також попередила про ймовірність налипання мокрого снігу та крижаного дощу. Останній виникає, коли переохолоджені краплі води замерзають після контакту з поверхнею землі, деревами, автомобілями та лініями електропередач. Утворення льоду може ускладнювати рух транспорту, пошкоджувати гілки дерев і створювати додаткове навантаження на електромережі. Найбільш несприятливими будуть періоди, коли температура швидко змінюватиметься з плюсової на мінусову.

На характер погоди в Європі на початку зими також можуть впливати глобальні кліматичні процеси. Серед чинників, які розглядають у сезонних оцінках, — Ель-Ніньйо та позитивна фаза диполя Індійського океану. Ель-Ніньйо характеризується підвищенням температури поверхневих вод у центральній і східній частинах тропічного Тихого океану, що змінює атмосферну циркуляцію. Диполь Індійського океану відображає різницю температур води між його західною та східною частинами.

За попередніми оцінками, поєднання цих чинників може сприяти збереженню відносно м’якої погоди в частині Європи щонайменше до кінця грудня. Однак вплив глобальних кліматичних явищ на конкретний регіон залежить від багатьох атмосферних процесів, тому їх не можна трактувати як гарантію теплої погоди протягом усього сезону.

Сезонні прогнози дають змогу оцінити загальні тенденції температури й опадів на кілька місяців, але не визначають погоду на конкретний день. Детальніші прогнози щодо морозів, снігопадів, ожеледиці та крижаного дощу синоптики уточнюватимуть у міру наближення зимових періодів. Тому під час планування поїздок і роботи комунальних служб важливо враховувати не лише середню температуру сезону, а й короткочасні зміни погоди.

Віра Балабух, погода, прогноз погоди, синоптик
Останні новини
Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів

Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів
Зима 2026–2027 років в Україні може бути на 1–2 градуси читать далее
31-10, 15:23
Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю

Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю
Президент США Дональд Трамп 30 жовтня під час зустрічі зі читать далее
31-10, 15:18
У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ

У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ
31 жовтня 2026 року в Києві погіршилася ситуація з електропостачанням читать далее
31-10, 15:12
Кріста Пайк після невдалої страти заявила про постійний біль і важке відновлення

Кріста Пайк після невдалої страти заявила про постійний біль і важке відновлення
50-річна Кріста Пайк, яка пережила невдалу спробу страти шляхом смертельної читать далее
31-10, 10:51
Weekly News Digest: key events in Ukraine (October 25–31, 2026)

Weekly News Digest: key events in Ukraine (October 25–31, 2026)
The final week of October was marked by intensified Russian читать далее
31-10, 10:44
Магнітні бурі в листопаді 2026: коли очікувати збурення

Магнітні бурі в листопаді 2026: коли очікувати збурення
У листопаді 2026 року сильних магнітних бур за попереднім прогнозом читать далее
31-10, 10:40
На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей

На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей
На Буковині затримали п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування читать далее
31-10, 10:37
Акції Intel, Nvidia та AMD різко впали, потягнувши вниз Волл-стріт

Акції Intel, Nvidia та AMD різко впали, потягнувши вниз Волл-стріт
Американський фондовий ринок завершив торги 30 жовтня 2026 року масштабним читать далее
31-10, 10:33
Акції китайських AI-компаній обвалилися: ринок втратив $480 млрд

Акції китайських AI-компаній обвалилися: ринок втратив $480 млрд
Акції китайських компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ) та виробництвом читать далее
31-10, 10:31
У Польщі заявили про держпереворот через кризу в Конституційному трибуналі

У Польщі заявили про держпереворот через кризу в Конституційному трибуналі
У Польщі загострилося протистояння між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та читать далее
30-10, 22:40
Ціна газу в Європі перевищила $1200: уперше з грудня 2022 року

Ціна газу в Європі перевищила $1200: уперше з грудня 2022 року
Спотова ціна природного газу в Європі перевищила 1200 доларів за читать далее
30-10, 14:31
Висновки ВЛК та роботу ТЦК контролюватимуть суворіше, – наказ

Висновки ВЛК та роботу ТЦК контролюватимуть суворіше, – наказ
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий 30 жовтня підписав наказ читать далее
30-10, 14:22
Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції
Нікола Пельтц опублікувала серію романтичних фотографій із чоловіком Брукліном Бекхемом читать далее
30-10, 10:28
Російські пабліки повідомляють про удар по Новокуйбишевському НПЗ

Російські пабліки повідомляють про удар по Новокуйбишевському НПЗ
У ніч проти 30 жовтня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод читать далее
30-10, 09:33
Binance зазнала рекордної криптокрадіжки на $6,36 млрд

Binance зазнала рекордної криптокрадіжки на $6,36 млрд
Криптовалютна біржа Binance 29 жовтня зазнала масштабного інциденту безпеки: з читать далее
30-10, 09:31
США закликали країни Балтії пом’якшити риторику щодо Росії

США закликали країни Балтії пом’якшити риторику щодо Росії
Представники Міністерства оборони США під час двосторонніх зустрічей з Естонією, читать далее
30-10, 09:08
Україна отримала національний шрифт: що зміниться в документах

Україна отримала національний шрифт: що зміниться в документах
У Києві 29 жовтня презентували національний шрифт Zakon, який планують читать далее
29-10, 19:36
Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ

Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ
Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в читать далее
29-10, 19:34
Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку
Ірина Горова — українська продюсерка, підприємиця та музична менеджерка, яка читать далее
29-10, 19:30
MamaRika відреагувала на критику її губ

MamaRika відреагувала на критику її губ
Українська співачка MamaRika 29 жовтня 2026 року відповіла в Instagram читать далее
29-10, 19:28
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар