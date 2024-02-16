З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia

Nvidia представила власний аналог чат-бота ChatGPT. Його відмінною рисою є те, що він здатний працювати локально на комп’ютері з Windows. Доступ до інтернету при цьому не буде потрібно.

Принцип роботи простий: людина запитує, ШІ відповідає або створює контент за запитом. При цьому в програмі можна вибрати одну з двох великих мовних моделей – Mistral або Llama 2. Крім цього, нейромережа Chat with RTX здатна обробляти відео з YouTube.

Журналісти видання The Verge вже встигли протестувати сервіс і відзначили, що Chat with RTX непогано справляється із завданнями аналізу. Це насамперед може бути корисно як журналістам, так і всім, хто працює з великими обсягами інформації. Але поки це більше рання демо-версія, ніж закінчене рішення.

Для запуску чат-бота потрібна відеокарта GeForce RTX 30-ї або 40-ї серії, 16 ГБ оперативної пам’яті і значний обсяг дискового простору. Зокрема, один лише інсталяційний файл важить 35 ГБ, при тому, що це лише “технічна демонстрація.

Якщо всі умови дотримані, скачати нейромережу можна безкоштовно на сайті компанії.