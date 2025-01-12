Зустріч Трампа та Путіна вже готується
2025-12-01    766

Зустріч Трампа та Путіна вже готується

Радник Трампа з нацбезпеки Уолтц заявив, що зустріч Трампа та Путіна вже готується. За його словами, телефонна розмова між ними може відбутися “найближчими днями чи тижнями”.

Також в ефірі телеканалу ABC він заявив, що “угода по Україні неможлива без діалогу з Росією”, над нею команда Трампа працюватиме найближчими місяцями.

Виходячи з його слів, закінчення війни не передбачатиме повернення територій Україні.

“Всі знають, що це має закінчитися дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реалістично говорити про те, що ми збираємося вигнати кожну російську з кожної п’яди української землі. Навіть у Криму – президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що то , Що весь світ визнає цю реальність, стало величезним кроком вперед. Тепер давайте рухатися вперед. Як нам більше не затягувати цей конфлікт?

Крім того, він заявив, що «Україна стикається з проблемами людських ресурсів, адже їхній призовний вік навіть не становить 18 років».

“Якщо українці закликають підтримати демократію, то вони мають діяти відповідно”, – сказав Уолтц.

путін, Трамп, Уолтц
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