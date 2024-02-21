ЗСУ збили російський Су-34

Командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили російський винищувач Су-34.

Як він розповів у Telegram, льотчик Су-35 встиг зманеврувати, а от екіпажу Су-34 пощастило набагато менше.

“Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики “Вечного полета, братья”. Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий”, – написав Олещук.