У ніч на 19 листопада Сили оборони України завдали ракетного удару по залізничній частині Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів із територією Росії. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкта крилатими ракетами «Нептун», а Міністерство оборони повідомило про влучання в районі арки та залізничних колій. Після атаки рух поїздів переправою зупинили, масштаби пошкоджень уточнюються.

У Генеральному штабі заявили, що ціль уражено, а рух мостом перекрито. Військові також опублікували повідомлення, у якому привітали португальський міст Васко да Гама з отриманням звання найдовшого мосту Європи. Це стало натяком на наслідки попередніх ударів по Керченській переправі, після яких було зруйновано частину автомобільної конструкції.

Міністерство оборони України уточнило, що під час операції застосували берегові ракетні комплекси «Нептун». За інформацією відомства, зафіксовано влучання поблизу арки та залізничного полотна. Українська сторона поки не оприлюднила остаточних даних про характер і ступінь пошкоджень конструкцій.

«Є влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено», – повідомили у Міноборони.

Російська сторона також підтвердила припинення залізничного сполучення. Міністерство транспорту РФ заявило, що рух поїздів через Керченський міст тимчасово призупинили внаслідок нічної атаки безпілотника. Російське відомство повідомило про проведення оцінки завданих збитків. Водночас окупаційна влада Криму раніше заявляла про тимчасове перекриття руху через міст.

Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю американському телеканалу NBC News підтвердив, що Україна завдала удару по Кримському мосту у відповідь на російські атаки проти української інфраструктури. За його словами, протягом року Росія намагалася знищувати українські залізничні об’єкти та мости, тому українська сторона також вдалася до відповідних дій.

Новий удар став продовженням серії атак на переправу протягом одного тижня. У ніч на 16 листопада окупаційна влада повідомила про першу атаку, після якої рух мостом обмежили. Наступного дня стало відомо про значні руйнування автомобільної частини: одна з металевих арок і проліт дорожнього полотна обвалилися в Керченську протоку.

17 листопада Володимир Зеленський повідомив про результати масштабної операції Сил оборони. За його словами, до ураження різних частин переправи залучили безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута», FP-5 та ракети «Фламінго». Операція складалася із семи етапів і передбачала попереднє ураження російських засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби.

Служба безпеки України заявила, що операцію готували кілька тижнів спільно з іншими підрозділами Сил оборони. У відомстві підтвердили знищення однієї з металевих арок і автомобільного прольоту під нею. Таким чином, новий удар 19 листопада був спрямований уже на залізничну складову переправи, яка має окреме значення для транспортного сполучення Росії з окупованим Кримом.

Кримський міст є одним із ключових маршрутів, через які Росія забезпечує військову логістику на південному напрямку. Залізнична гілка використовується для перевезення вантажів, зокрема пального, техніки та матеріально-технічних ресурсів. Пошкодження цієї інфраструктури може ускладнити постачання російського угруповання на півострові та південних окупованих територіях. Альтернативним маршрутом залишається сухопутний коридор через окуповані райони Запорізької та Донецької областей.

Керченський міст завдовжки близько 19 кілометрів Росія почала будувати після окупації Криму у 2014 році. Автомобільну частину відкрили у травні 2018 року, залізничне сполучення запустили у грудні 2019-го. Україна не визнає законність споруди, оскільки вона збудована без погодження з українською владою на території окупованого півострова.

Переправа вже неодноразово ставала ціллю українських операцій. У жовтні 2022 року на автомобільній частині стався вибух вантажівки, який пошкодив конструкції мосту. У липні 2023 року СБУ провела атаку морськими безпілотниками Sea Baby. У червні 2025 року українська спецслужба повідомила про підрив опор споруди під водою.

Наслідки останнього ураження для російської військової логістики залежатимуть від фактичного стану залізничних конструкцій і тривалості ремонтних робіт. Станом на 19 листопада українська сторона підтвердила пошкодження залізничного полотна, однак остаточні масштаби руйнувань та терміни відновлення руху офіційно не встановлені.