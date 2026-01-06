Зросла допомога по безробіттю 2026

Максимальна допомога по безробіттю зросла на 647 грн — до 8647 грн, мінімальна — 3900 грн. Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

У 2025 році така допомога становила 8 тис. і 3 тис. грн відповідно. З початку повномасштабного вторгнення її отримали 1,4 млн людей.

▫️До 17 294 грн зросла компенсація за працевлаштування ВПО, які шукають роботу (у 2025 році — 16 тис. грн).

▫️Покриття витрат за працевлаштування ветеранів і ветеранок зросло до 8 647 грн, молоді віком до 35 років на перше робоче місце — до 4 323 грн.

▫️Компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи збільшилися до 129 705 грн, II групи — до 86 470 грн (у 2025-му — 120 тис. і 80 тис. грн відповідно).

▫️”Армія відновлення”. Оплата за повний місяць суспільно корисних робіт тепер становить 12 970 грн. Для прифронтових територій, а також для ветеранів і ветеранок — зростає до 17 294 грн.