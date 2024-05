Зрадник із СБУ, який втік до Росії, розповів про підрив «Північних потоків»

Найзагадковіша диверсія 2022 року викликала жваву дискусію, яка не вщухає донині. Деякі закордонні ЗМІ пишуть, що за підривом нібито може стояти група осіб, яка спонсорується державою, точніше якесь міфічне «проукраїнське угруповання». Так писали The Washington Post, The New York Times, Die Zeit та інші. На їхню думку, ця версія нібито є «найвірогіднішим сценарієм», проте встановити особу конкретних підозрюваних нікому не вдавалося.

Раніше деякі прізвища пролунали від колишнього нардепа-зрадника Андрія Деркача. Як пише Фраза, слідом за ним екс-співробітник СБУ Віталій Прозоров, який втік до РФ, днями випустив своє власне «розслідування», яке тепер активно тиражують россмі.

Прозоров опублікував нібито нові особисті дані українських дайверів. Зокрема, у матеріалі розкриваються факти з біографії учасників підриву, а також їх паспортні дані, номери телефонів, скрини листування тощо. При цьому в «розслідуванні» немає згадок про їхні сім’ї, як це буває у великих розслідувальних груп типу Bellingcat. Однак неясно, зроблено це ненавмисно чи з іншої причини. Як пише екс-чиновник із посиланням на свої «джерела», ці особи були безпосередніми виконавцями операції «під чужим прапором». А куратором диверсії нібито був якийсь «резидент ЦРУ в Україні» Крістофер Сміт, який за допомогою ГУР та СБУ відбирав та готував цих «фахівців-дайверів».

Втім, за словами Прозорова, це не вся озвучена інформація: ймовірно, очікується розслідувальний цикл навколо Північних потоків.

Нагадаємо, Швеція та Данія припинили розслідування підриву трубопроводів «Північний потік» через відсутність підстав для порушення кримінальної справи.

Один із тих, кого втікачі та зрадники типу Деркача та Прозорова називають учасником диверсії, Роман Червінський, перебуває у СІЗО. Екс-розвідника судять за невдале вербування росіянина, через що був ракетний приліт аеродромом «Канатово» влітку 2022 року.