Зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву «Північного потоку»
2024-27-03    145

Зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву «Північного потоку»

Група російських депутатів опублікувала колективну заяву про нібито причетність США та їхніх союзників до проведення терактів на російських територіях руками угруповання ІДІЛ та українських спецслужб. Зокрема депутати стверджують, що Головне управління розвідки України нібито організувало вибух російських пропагандистів Дугіної, Татарського, Прилепіна тощо. Про це, як повідомляє Фраза, пише у своєму телеграмі колишній народний депутат України Андрій Деркач, який чомусь сплив серед підписантів документа.

Нагадаємо, що Андрія Деркача в Україні звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

У спільній заяві з окупантами депутат-зрадник звинуватив власника нафтогазової компанії Burisma Миколу Злочевського у фінансуванні «актів міжнародного тероризму», спрямованих нібито на підрив національної безпеки низки держав.

У своєму телеграм-каналі Деркач також заявив, що нібито «українська влада є керованим учасником міжнародного тероризму, а бізнес-партнери родини Байдена з Burisma його фінансують, уникаючи відповідальності за міжнародну корупцію та відмивання грошей, вкрадених у громадян України».

Також у телеграмах Андрія Деркача опубліковано нібито імена виконавців з числа ГУР України, які нібито брали участь у підриві газопроводу «Північний потік».

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