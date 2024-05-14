Зрадник Деркач розповів про брудну бомбу

Екс-нардеп і зрадник Деркач знову сплив у інформпросторі. На цей раз одіозний політик транслював тези російської пропаганди через білоруські державні ЗМІ.

Як пише Фраза, Деркач продовжує просувати кремлівську конспірологічну теорію про те, що теракти на території РФ організовані ГУР при фінансуванні західних спецслужб. Нібито щодо сім’ї президента США Байдена та його найближчого оточення ведеться розслідування, і незабаром слідчі органи висунуть йому звинувачення.

Окремо Деркач згадав підрив «Північних потоків», який, за його словами, здійснили українські дайвери, які проходили навчання у фахівців ЦРУ на Соколівському кар’єрі в Житомирській області.

Також Деркач заявив, що нібито має інформацію про те, що силами українського підприємства «Радон», що займається роботою з радіоактивними відходами, спецслужби України створюють брудну бомбу і надалі використовуватимуть її як ядерний шантаж.

Торкнувшись теми політичного керівництва України, Деркач заявив, що нібито фактично країною керує голова ВП Андрій Єрмак, а Зеленський є номінальною фігурою. Саме Єрмак, за словами опального політика, контролює спецслужби та правоохоронні органи країни та саме йому завдячують посадою високопосадовці України.

Нагадаємо, Андрій Деркач, син екс-голови СБУ Леоніда Деркача, який помер у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишив батьківщину та опинився у Мінську.