Золото росте в ціні і вже коштує $2,344

На світовому ринку активно зростають ціни на банківське золото. 8 квітня цінник вже досяг $2,344 тисячі за тройську унцію. Причому на це мало хто очікував, і більшість прогнозів не виправдалося.

Наприклад, американський інвестиційний гігант J.P.Morgan передбачав у другому кварталі 2024 року подорожчання золота лише до $1,98 тисяч і лише до кінця цього року розраховував на те, що воно проб’є позначку $2 тис. При цьому його аналітики розраховували на вихід до $2,3 тис. ., які ринок подолав зараз, лише до третього кварталу 2025 року.

А Світовий банк прогнозував із золота $1,9 тис. на 2024 рік і $1,7 тис. на 2025-й.

Подорожчання золота пояснюють збігом 4-х ключових причин:

Загострення геополітичних та військових ризиків у світі. Йдеться не лише про війну в Україні та конфлікт у секторі Газа, а й про ризики у відносинах між Китаєм та Тайванем, а також Південною та Північною Кореями. У такі періоди багато інвесторів вкладаються у звані валюти притулку, яких відносять золото. Політична турбулентність у США напередодні президентських виборів у листопаді та після них. У разі приходу до влади

Дональда Трампа, від Сполучених Штатів чекають на нетривіальні політичні та економічні рішення. Що може позначитися на доларі? Подальше зниження відсоткових ставок американського Федрезерва, які у березні були збережені на 5,25-5,5%. Проте голова ФРС Джером Пауелл говорить про намір опустити їх 3 рази 2024 року — на 0,75% річних сукупно. А деякі інвестгрупи на зразок Goldman Sachs Group не виключають навіть 4-х знижень. Усі тільки гадають, коли саме воно розпочнеться: хтось прогнозує старт цієї кампанії вже у травні, а хтось у червні. Але всі розуміють, що за зменшенням ставок відбуватиметься скорочення прибутковостей за доларовими цінними паперами, і в першу чергу за Treasury (держоблігаціями США) — де за 10-річними паперами прибутковість зараз перебуває на рівні 4,39%. У міру просадки ставок інвестори виходитимуть із доларових активів і переходитимуть у більш прибуткові, до яких зараз відносять і золото. Зростання попиту на золото з боку центральних банків різних країнах, які намагаються диверсифікувати свої портфелі. World Gold Council дав цікаве порівняння: у період з 2016 по 2019 роки ЦП у світі купили 509 тонн благородного металу, а лише 2022-2023 роки – вже 1060 тонн, і продовжують свої придбання 2024-го. У січні цього року найактивніше скуповувалися центробанки Туреччини (придбав 12 тонн золота), Китаю (10 тонн) та Індії (9 тонн).

Попит Центробанків пояснюється тією ж політичною турбулентністю у світі. Найбільші незахідні країни прагнуть зменшити частку західних валют (долар та євро) у своїх резервах у разі можливого конфлікту із західними країнами. Також загалом зростає невизначеність щодо майбутнього нинішньої світової фінансової системи, що також призводить до зростання попиту на золото.

На тлі всіх перелічених факторів експерти чекають нового подорожчання золота 2024-го. У середньому до $2,3-2,6 тис. за тр. унцію. У той же час є й ті, хто розраховує на більш суттєве подорожчання, наприклад, дослідники Rosenberg Research пророкують зростання ціни до $3 тис.

Український Нацбанк, на відміну від його колег у світі, зараз не скуповує золото у свої резерви — у нього в запасі залишається 27,06 тонн металу, його частка в резервах становить 4,4%, а вартість $1,92 млрд. При цьому попит на золото в Україні активно зростає: згідно з останнім звітом НБУ, у лютому 2024 року наші банки завезли його до країни на $8,3 млн, що більше за минулорічний лютий ($6,7 млн). Це банківське золото, і по ньому ринок поетапно повертається на довоєнний рівень поставок: наприклад, у 2021 році банки завозили в середньому на місяць $8,4 млн., а всього за рік на $100 млн.

Для порівняння: за 2023 рік в Україну завезли золота на $79,5 млн, а 2022-го — лише на $31,4 млн (з березня по серпень завезення було зупинено).