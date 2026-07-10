Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики
2026-10-07    100

Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики

Світові ціни на золото 10 липня продовжили зростання на тлі посилення геополітичної напруги, ослаблення долара США та підвищеного попиту на захисні активи. Дорогоцінний метал залишається одним із головних інструментів збереження капіталу в умовах нестабільності на світових фінансових ринках, а аналітики прогнозують збереження високого інтересу інвесторів до цього активу в найближчій перспективі.

Експерти пов’язують нинішню динаміку насамперед із загостренням міжнародної ситуації та невизначеністю щодо подальшого розвитку глобальної економіки. У періоди підвищених ризиків інвестори традиційно переводять частину капіталу із більш ризикових інструментів у золото, яке історично вважається одним із найнадійніших активів для збереження вартості.

Додатковим чинником підтримки котирувань стала монетарна політика провідних центральних банків. Фінансові ринки продовжують оцінювати ймовірність пом’якшення грошово-кредитної політики у другій половині року. Очікування можливого зниження процентних ставок зменшує дохідність державних облігацій, що робить інвестиції у дорогоцінні метали більш привабливими для великих інституційних та приватних інвесторів.

На ринок також впливає курс американської валюти. Ослаблення долара традиційно підтримує попит на золото, оскільки для покупців, які використовують інші валюти, вартість металу стає нижчою. Така закономірність багато років залишається одним із ключових факторів ціноутворення на світовому ринку дорогоцінних металів.

Аналітики звертають увагу й на активність центральних банків різних країн, які продовжують збільшувати частку золота у міжнародних резервах. Регулятори розглядають дорогоцінний метал як інструмент диверсифікації резервів та захисту від валютних ризиків. Стійкий попит із боку державних фінансових установ додатково підтримує висхідний тренд на ринку.

Фахівці зазначають, що подальша динаміка вартості золота значною мірою залежатиме від розвитку геополітичної ситуації, рішень Федеральної резервної системи США та інших провідних центральних банків, а також макроекономічної статистики щодо інфляції, ринку праці та темпів економічного зростання. Якщо поточні фактори збережуться, дорогоцінний метал може й надалі залишатися серед найбільш затребуваних захисних активів у світі.

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