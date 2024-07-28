Зниження мобілізаційного віку в Україні: МОУ прокоментувало ситуацію

У Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку.

Спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що кількість військовозобов’язаних, які оновили свої дані, сьогодні значно перевищує потреби армії, тому потреби у зниженні мобілізаційного віку наразі немає. Про це він сказав в інтерв’ю NV.

«Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності», – сказав Лазуткін.

Спікер Міноборони нагадав, що свої дані оновили 4,6 млн людей. І після ухвалення нового закону про мобілізацію її темпи зросли, також зросла кількість мобілізованих за рекрутингом.

За його словами, є показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими чи на початку весни.

«Головне, щоб цей темп не був втрачений, і щоб справді відбувалося системне поповнення», – додав Лазуткін.