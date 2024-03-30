Зміївська ТЕС у Харкові зруйнована

Внаслідок масштабної ракетної атаки Росії по Україні 22 березня була повністю зруйнована Зміївська теплоелектростанція (ТЕС) на Харківщині. Як зазначають в Центренерго, це була одна з найбільших ТЕС в Харківській області.

Зазначається, що у ТЕС були знищені усі блоки, а також пошкоджено допоміжне обладнання.

“Ступінь руйнації різний — від повного до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, і щось прогнозувати щодо часу ремонтів немає”, — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко відвідав Зміївську ТЕС і після побачених масштабів руйнувань від ракет РФ запевнив, що уряд “буде допомогати максимально”.

“Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати”, – заявив міністр.

Водночас голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота додав, що команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів.

“Люди шість місяців витратили на ремонт і зробили неможливе! І, звичайно, коли ми побачили, що все це – марно, то могло скластися враження, що руки опускаються. Але не в цьому колективі”, – сказав Гота.

У коментарі Інтерфакс-Україна Андрій Гота додав, що наслідки атаки РФ 22 березня згубні для Зміївської ТЕС, а станція “повністю зруйнована”.

“Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано”, – сказав він.

За його словами, жоден енергоблок станції наразі не працює.