Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки
2026-31-07    92

Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки

Зміна прізвища, імені або по батькові в Україні є юридичною процедурою, яка доступна громадянам за власним бажанням. Після досягнення 16 років людина може самостійно звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), подати необхідні документи та отримати нове свідоцтво про зміну персональних даних. Процедура не має обмеження за кількістю звернень, однак кожна наступна зміна потребує повторного оформлення.

Хто і коли може змінити прізвище, ім’я або по батькові

Право на зміну особистих даних визначене законодавством про державну реєстрацію актів цивільного стану. Повнолітні громадяни можуть самостійно ухвалювати рішення щодо зміни прізвища, імені чи по батькові без необхідності пояснювати причини.

Особи віком від 14 до 16 років також мають право звернутися із заявою, але за загальним правилом їм потрібна згода батьків або законних представників. Водночас закон передбачає винятки, коли згода одного з батьків не потрібна. Це стосується випадків смерті другого з батьків, позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім або недієздатним та інших ситуацій, передбачених законодавством.

Кількість можливих змін імені не обмежена. Громадянин може повторно проходити процедуру, якщо дотримується встановлених правил та подає необхідні документи.

Куди подавати заяву про зміну імені

Заяву про зміну прізвища, імені або по батькові подають до відділу ДРАЦС. Під час дії воєнного стану звернутися можна до будь-якого такого органу незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Це спростило процедуру для людей, які через бойові дії або вимушене переміщення перебувають в іншому регіоні. Раніше адміністративні послуги значною мірою були прив’язані до територіального принципу.

Громадяни, які постійно проживають за кордоном, можуть оформити зміну персональних даних через дипломатичні представництва або консульські установи.

Які документи потрібні для зміни прізвища та імені

Для початку процедури заявник має підготувати пакет документів, який підтверджує особу та сімейний статус. Перелік може змінюватися залежно від конкретної ситуації.

Документ або умоваНавіщо потрібен
Заява про зміну іменіОфіційний початок процедури
Паспорт громадянинаПідтвердження особи заявника
Свідоцтво про народженняПеревірка первинних персональних даних
Свідоцтво про шлюбПотрібне у випадках, пов’язаних зі зміною сімейного статусу
Свідоцтво про розірвання шлюбуПідтвердження попередніх змін цивільного стану
Свідоцтва про народження дітейМожуть знадобитися для підтвердження родинних зв’язків
Інші документиЗалежить від обставин заявника

У деяких випадках орган ДРАЦС може вимагати додаткові підтвердження. Наприклад, якщо після зміни персональних даних потрібно буде замінити документи, заявник може надати нотаріально засвідчене зобов’язання щодо їх оновлення.

Скільки коштує зміна імені та скільки триває процедура

Вартість зміни прізвища, імені або по батькові залежить від того, чи звертається людина вперше. Державне мито за першу зміну становить 5,10 грн. За повторне звернення передбачена сума 51 грн.

Окремо можуть оплачуватися додаткові платні послуги ДРАЦС. Для громадян, які проходять процедуру через консульські установи за кордоном, передбачений консульський збір.

Стандартний строк розгляду заяви становить до трьох місяців. Якщо є обставини, які потребують додаткової перевірки, термін можуть продовжити, але загальний строк не повинен перевищувати шести місяців.

Чому можуть відмовити у зміні імені

Попри право громадян змінювати персональні дані, процедура має законодавчі обмеження. Відмова можлива, якщо щодо заявника триває кримінальне провадження, він має непогашену або незняту судимість, перебуває у міжнародному розшуку або подав неправдиву інформацію.

Також причиною відмови може стати невиконання вимог законодавства або відсутність необхідних документів. У разі незгоди з рішенням органу реєстрації громадянин має право оскаржити його у встановленому порядку.

Після отримання нового свідоцтва про зміну імені громадянин повинен оновити документи, де зазначені попередні персональні дані. До них належать паспортні документи, банківські дані, документи про освіту, право власності та інші офіційні записи.

Роз’яснення

Чи можна змінити прізвище кілька разів?
Так. Законодавство не встановлює максимальної кількості змін прізвища, імені або по батькові. Кожне нове звернення оформлюється окремо.

Чи потрібно пояснювати причину зміни імені?
Для повнолітніх громадян зміна персональних даних є правом людини, тому окреме обґрунтування бажання змінити ім’я зазвичай не вимагається.

Чи потрібно одразу міняти всі документи після зміни імені?
Так. Після завершення процедури необхідно оновити документи та записи, у яких містяться попередні персональні дані.

Висновок

Зміна прізвища, імені або по батькові в Україні залишається доступною адміністративною процедурою, яку можна пройти через ДРАЦС. Основними умовами є відповідний вік, подання необхідних документів та відсутність законних підстав для відмови. Найбільше часу зазвичай займає не сама подача заяви, а подальше оновлення всіх документів після отримання нового імені.

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