Перехід підприємця з форми ФОП на ТОВ в Україні не надає автоматичного права на бронювання працівників від мобілізації. Про це повідомляють профільні медіа з посиланням на чинні норми законодавства. Вирішальним фактором для отримання такого права залишається не організаційно-правова форма бізнесу, а відповідність підприємства критеріям критично важливого для економіки або забезпечення потреб оборони держави.

Після запровадження механізму бронювання працівників багато компаній почали шукати законні способи збереження ключового персоналу. На цьому тлі серед представників малого бізнесу поширилася думка, що перереєстрація діяльності з фізичної особи-підприємця на товариство з обмеженою відповідальністю може відкрити доступ до бронювання співробітників. Однак сам факт створення ТОВ не змінює статус підприємства в системі мобілізаційного обліку та не створює додаткових прав щодо відстрочки для персоналу.

Чинний порядок передбачає, що право на бронювання виникає лише після офіційного визнання підприємства критично важливим. Для цього компанія має відповідати встановленим державою критеріям. Серед них можуть враховуватися рівень сплати податків, обсяг валютної виручки, значення для галузі, виконання державних контрактів або забезпечення безперервної роботи стратегічно важливих секторів економіки.

Статус критично важливого підприємства надається за результатами розгляду документів уповноваженими органами. Після його отримання роботодавець може подавати списки працівників для бронювання у межах визначених законодавством квот. При цьому навіть для таких компаній процедура не є автоматичною та передбачає окреме погодження відповідних рішень.

Юристи звертають увагу, що зміна форми ведення бізнесу може бути доцільною з фінансових, корпоративних або управлінських причин, однак сама по собі вона не впливає на порядок бронювання. Відсутність статусу критично важливого підприємства означає, що працівники ТОВ перебувають у тих самих умовах щодо мобілізаційного законодавства, що й співробітники інших суб’єктів господарювання.

Питання бронювання залишається одним із найактуальніших для українського бізнесу в умовах воєнного стану. Підприємства, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, виробництво продукції оборонного призначення, логістику, енергетику, зв’язок та інші стратегічні напрями, продовжують використовувати цей механізм для збереження фахівців, необхідних для безперервної діяльності.

Фахівці радять підприємцям орієнтуватися не на зміну юридичної форми, а на аналіз відповідності критеріям, затвердженим урядом. Саме від виконання цих вимог залежить можливість отримання статусу критично важливого підприємства та подальшого оформлення бронювання працівників у встановленому порядку.