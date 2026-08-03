ЗМІ: Умерова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки
2026-03-08    117

ЗМІ: Умерова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки

Рустема Умєрова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це 3 серпня повідомили низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, одночасно розглядається призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Офіційного підтвердження цієї інформації від Офісу президента, Кабінету Міністрів чи інших державних органів станом на момент публікації не було.

Повідомлення про можливе нове призначення Умєрова з’явилися після тривалих дискусій щодо його подальшої роботи в органах державної влади. Раніше в українському інформаційному просторі поширювалися припущення, що він може отримати дипломатичне призначення та очолити посольство України у Сполучених Штатах. Нова інформація від джерел свідчить, що зараз розглядається інший сценарій кадрових змін.

За даними співрозмовників медіа, можливі кадрові рішення є частиною ширших змін у секторі безпеки та оборони. Водночас подробиці щодо причин таких перестановок, термінів їх реалізації та відповідних указів або урядових рішень поки не оприлюднені. Також невідомо, чи були остаточно погоджені всі кандидатури.

У разі ухвалення відповідних рішень призначення керівника Служби зовнішньої розвідки здійснюється президентом України. Аналогічно глава держави призначає секретаря Ради національної безпеки і оборони. До моменту оприлюднення офіційних документів інформація про можливі кадрові зміни залишається на рівні повідомлень джерел.

Рустем Умєров є одним із ключових представників української переговорної та безпекової команди останніх років. Він брав участь у міжнародних переговорах, очолював Фонд державного майна, а з вересня 2023 року працював міністром оборони. Під час перебування на посаді міністра Міністерство оборони реалізовувало закупівельні реформи, розширювало міжнародне військово-технічне співробітництво та координувало постачання озброєння від партнерів.

Ігор Клименко до призначення міністром внутрішніх справ очолював Національну поліцію. Після початку повномасштабного вторгнення він координував роботу правоохоронних органів у прифронтових регіонах, а Міністерство внутрішніх справ під його керівництвом відповідає за діяльність Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших структур системи МВС. Якщо повідомлення джерел підтвердяться офіційно, кадрові зміни можуть стати частиною нового етапу переформатування керівництва силового блоку.

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