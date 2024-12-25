ЗМІ стверджують, що екс-глава Держгеонадр України торгував державною землею

Місяць тому з посади голови Держгеонедр був звільнений Роман Опімах, який обіймав цю позицію з 2019 року. Сам Опімах пояснив своє звільнення завершенням терміну п’ятирічної каденції та похвалився, що за час свого керівництва йому вдалося оцифрувати ключові послуги Держгеонедр та суттєво підвищити ефективність та прозорість держоргану. Проте, як стверджують ЗМІ, правоохоронним органам України нібито було б цікаво подивитися на інші досягнення управлінця Опімаха.

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“Згідно з представленою нижче схемою в Україні давно чудово знали про непрозорі махінації Держгеонадр та їх керівника.

Почати варто з того, що Опімах є ставлеником олігарха Віктора Пінчука. Згідно з офіційною версією Опімах у чесній боротьбі переміг у конкурсі на посаду голови Держгеонедр. Однак за ним стояло серйозне та впливове лобі у вигляді українського мільярдера.

До свого призначення в Держгеонадра Опімах був виконавчим директором «Асоціації газодобувних компаній», до якої входять, переважно бізнес-структури їхнього пулу активів Пінчука. газовидобувних компаніях «Східний геологічний союз», «Інтек гео» та «Природні ресурси».

Після отримання нової посади Опімах почав із місця у кар’єр. Тільки першого року за каденції Опимаха надходження до державного бюджету Держгеонадр скоротилися в 20 разів. Із 200 млн грн у 2019 р. до 10 млн грн у 2020 р. У цьому план держбюджету на 2020 р. становив 750 млн. грн.

За п’ять років біля керма Держгеонадр Опімах став дуже небідною людиною. Про це свідчить його декларація за 2024 рік. У родини Опімаха 4 квартири, нежитлове приміщення, машиномісце. До того ж із 2023 р. у розпал війни Опімах орендує квартиру в Іспанії, де зараз проживають його дружина та дочка.

За Опимаха Держгеонадра неодноразово звинувачувалися у непрозорих процедурах розподілу спеціальних дозволів на дослідження українських надр. Наприклад, у 2019 році Держгеонадра за заниженою ціною 1,6 млн грн віддала ліцензію на користування надрами Західнотокарсько-Краснянської нафтогазової площі (Луганська область) фірмі «Надра Карбон». Заниженою ціна є тому, що перспективні запаси нафтогазової площі оцінюються у 900 млн. кубометрів газу. За оцінкою експертів, це більш ніж 5 млрд грн виторгу.

Зворотна ситуація сталася при видачі дозволів на видобуток бурштину на Ольшанській ділянці (Рівненська область). Стартова ціна складала 323 тис. грн. У результаті переможцем аукціону стала компанія «Потенціал-Полісся» із статутним капіталом у 5 тис. грн, що запропонувала 521 тис. грн. грн. У той же час компанія «Західземресурс», яка запропонувала 3,2 млн грн, була з незрозумілих причин позбавлена ​​права отримати дозвіл. Про це говорить наказ №486 Держгеонадр від 4 листопада 2020 р.

За п’ять років, протягом яких Опімах керував Держеонадрами, схожих історій було багато. При цьому, згідно з поданою схемою, українські правоохоронці знали про корупційні ризики, яким наражає керівництво Держгеонадр держбюджет України, але закривали на це очі, оскільки далеко не всі «темні» історії зрештою спливли назовні.

Наприкінці своєї каденції Опимах також опинився у центрі корупційного скандалу, що розгорівся навколо видачі дозволу на вивчення державних земель. Докладніше про цю справу можна почитати тут . Якщо коротко, то в далекому 1997 р. АТ «Малінський камнедробільний завод», що входить до групи компаній «Юнігран», отримав від Держгеонадр спецдозвіл на користування надрами Пинязевецького родовища в Житомирській області. У 2023 р. проти власника «Юнігран» Ігоря Наумця були введені санкції РНБО за зв’язки з РФ, і активи, що належали йому, повинні були перейти на користь держави. Також санкції мали на увазі призупинення дії дозволів, виданих раніше. Однак у березні 2024 року, незважаючи на санкції, Держгеонадра відновили дії дозволів. Київський господарський суд заблокував це рішення, але у відомстві Опімаха з такою ухвалою суду не погодилися, подавши апеляцію. І цього ж дня, не чекаючи на результати повторного розгляду, погодили прийняте раніше рішення всупереч закону та державним інтересам України.

До речі, це вже 14 листопада, тобто. після офіційного звільнення Опімаха. При цьому процедуру з переоформлення спеціального дозволу, яка зазвичай займає тижні, була проведена за один день і за персональної присутності вже колишнього голови Держгеонадр Романа Опімаха. Це може вказувати на особисту зацікавленість чиновника у цій справі та отримання особистих дивідендів від його результату.

Який же результат 5 років керівництва Опімаха Державною службою геології та надр України? Як ми бачимо з прикладів вище про жодну «прозорість», заявлену Опімахом, говорити не доводиться. Зате можна з упевненістю сказати, що ще один чиновник-протеж української олігархії забезпечив собі старість і може спокійно піти на пенсію та пити вино в Іспанії. А це, у свою чергу, підтверджує ще один давно відомий постулат: війна з олігархами в Україні триває дуже вибірково”.