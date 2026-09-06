ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа
2026-06-09    136

ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа

Українське видання «Главком» опублікувало можливі деталі нового мирного плану щодо завершення війни, який, за даними журналістів, представники адміністрації президента США Дональда Трампа могли привезти на переговори до Москви та Києва. Документ, якщо він існує в описаному вигляді, передбачає повне припинення вогню, територіальні поступки, відведення українських військ із частини Донбасу та Запорізької області, проведення референдуму і виборів, а також внесення змін до Конституції.

За інформацією видання, одним із центральних положень запропонованої концепції є припинення бойових дій та закріплення нового статусу територій, які можуть перейти під контроль Росії. Зокрема, йдеться про можливий відвід ЗСУ з окремих районів Донбасу та частини Запорізької області. На цих територіях, за описом «Главкома», може бути розміщений міжнародний контингент під егідою ООН.

Окремо у запропонованому плані нібито передбачено відмову Києва від силового повернення територій, які опиняться під російським контролем. Така умова означала б зміну підходу до питання деокупації та мала б бути пов’язана з ширшим комплексом політичних і безпекових домовленостей.

Серед політичних положень документа, про які повідомляє видання, називають проведення референдуму та виборів. Також нібито пропонується внести зміни до Конституції, які мають закріпити нові зовнішньополітичні та безпекові параметри держави.

Зокрема, Києву, за даними «Главкома», можуть запропонувати закріпити позаблоковий статус і відмовитися від перспективи вступу до НАТО та інших військових союзів. У такий спосіб передбачуваний план пов’язує територіальне питання із довгостроковими гарантіями та обмеженнями у сфері безпеки.

Документ також нібито містить положення щодо чисельності Збройних сил, мовного питання та інших внутрішньополітичних домовленостей. Окремою умовою називається підписання повноцінного мирного договору вже новою українською владою. Після цього домовленості, за описом видання, мають бути закріплені через спеціальну процедуру в Організації Об’єднаних Націй.

Водночас офіційного тексту такого мирного плану у відкритому доступі немає. Його зміст не підтвердили ані представники США, ані українська чи російська сторони. Тому наведені положення наразі слід розглядати саме як інформацію про можливі пропозиції, а не як погоджений сторонами документ.

Питання про майбутній статус територій залишається одним із найскладніших у будь-яких переговорах. Українське законодавство визначає територіальну цілісність держави як одну з основ конституційного ладу, а питання зміни території відповідно до Конституції вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Водночас зміни до Основного закону мають проходити окрему парламентську процедуру та, залежно від їхнього змісту, потребувати висновку Конституційного Суду.

Для реалізації описаної концепції також залишаються відкритими питання щодо механізму припинення вогню, контролю за його дотриманням, статусу міжнародного контингенту, гарантій безпеки та послідовності політичних кроків. Окремого узгодження потребуватимуть умови проведення виборів і референдуму, якщо сторони дійдуть згоди щодо їх проведення після завершення активних бойових дій.

війна в Україні, Дональд Трамп, Донбас, мирний план, НАТО, Стів Уіткофф
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