ЗМІ оприлюднили проєкт меморандуму між США та Іраном
2026-17-06    19

ЗМІ оприлюднили проєкт меморандуму між США та Іраном

Телеканал Al Arabiya опублікував зміст проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за даними джерел, може бути підписаний найближчими днями. Документ із 14 пунктів передбачає припинення бойових дій між сторонами та їхніми союзниками, поступове скасування санкцій проти Тегерана, відновлення міжнародного судноплавства і запуск переговорів щодо остаточного врегулювання питань, пов’язаних із ядерною програмою Ірану.

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Згідно з текстом проєкту, одразу після підписання меморандуму сторони мають оголосити про негайне та безстрокове припинення війни на всіх фронтах, включно з територією Лівану. Вашингтон і Тегеран також зобов’язуються утримуватися від будь-яких ворожих дій, погроз застосування сили та інших кроків, які можуть призвести до нового загострення ситуації в регіоні.

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Окремим пунктом документа передбачено взаємне визнання суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, США та Іран мають взяти на себе зобов’язання не втручатися у внутрішні справи одне одного. Після укладення меморандуму сторони планують розпочати переговори щодо остаточної угоди, яку необхідно погодити протягом 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою.

Одним із найбільш значущих положень проєкту є питання економічних обмежень. Документ передбачає поступове скасування американських санкцій проти Ірану, включно з первинними та вторинними обмеженнями, а також заходами, пов’язаними з рішеннями міжнародних структур. Водночас США мають надати дозволи на експорт іранської нафти, продукції нафтохімічного сектору та супутніх послуг у банківській, страховій і транспортній сферах.

Проєкт також містить положення щодо розморожування іранських активів, які перебувають під санкційними обмеженнями. Вашингтон повинен забезпечити надання необхідних ліцензій та дозволів для відновлення доступу Тегерана до власних фінансових ресурсів. Цей пункт розглядається як одна з ключових умов для подальшого просування переговорного процесу.

Значна частина документа присвячена відновленню безпеки морських маршрутів у регіоні. Після підписання меморандуму США мають усунути перешкоди для міжнародного судноплавства та відновити його до довоєнного рівня протягом 30 днів. У свою чергу Іран бере на себе зобов’язання забезпечити безпечне проходження торговельних суден між Перською та Оманською затоками, включно з проведенням розмінування та ліквідацією технічних загроз для навігації.

Ще одним масштабним положенням документа є створення міжнародної програми економічного відновлення Ірану. Відповідно до проєкту, США разом із регіональними партнерами повинні розробити план розвитку країни з фінансуванням щонайменше 300 мільярдів доларів. Механізм реалізації такої програми має бути погоджений упродовж двох місяців після підписання меморандуму.

Питання іранської ядерної програми винесене до майбутніх переговорів. У документі зазначено, що Іран повторно підтверджує відмову від створення ядерної зброї. До укладення остаточної угоди сторони мають зберігати статус-кво: Тегеран не змінюватиме параметри своєї ядерної програми, а Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій або нарощування військової присутності в регіоні.

Фінальним етапом процесу має стати укладення повноцінної угоди між сторонами та її затвердження резолюцією Ради Безпеки ООН, яка матиме обов’язковий характер для виконання. Водночас на момент публікації жодна зі сторін офіційно не підтвердила справжність документа або готовність підписати його в запропонованому вигляді, тому статус оприлюдненого тексту залишається неофіційним.

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