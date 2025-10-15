Злочинець змушував українських дітей створювати порно

У Польщі затримали чоловіка, який з 2021 року через інтернет обманом змушував українських дітей створювати порнографічний контент

Розслідування розпочалося в Україні із повідомлення про анонімний акаунт, з якого він надсилав дитячу порнографію маленькій киянці.

57-річний поляк знаходив в інтернеті українських дівчаток 7-11 років та спочатку просто вів із ними переписку.

Далі він надсилав дітям дитячу порнографію, а також зоопорно, після чого за «зірки» у Telegram пропонував їм виготовити подібні матеріали.

8 жовтня цього року польська поліція затримала педофіла. Було встановлено 8 українських дітей, яких він сексуально експлуатував онлайн.