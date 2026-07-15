Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії
2026-15-07    98

Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії

Турецько-німецька акторка Мер’єм Узерлі, відома за роллю Хюррем-султан у серіалі “Величне століття”, публічно заявила про свою любов до Москви, Росії та російської мови. Відповідні слова артистка сказала під час інтерв’ю російському блогеру Алеку Надіряну, яке було оприлюднене 14 липня. Її висловлювання викликали нову хвилю обговорень на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Під час розмови Узерлі намагалася говорити російською мовою та зазначила, що вивчала її ще у школі. За словами акторки, нині вона пам’ятає переважно алфавіт і може читати окремі слова, хоча вже майже не розуміє змісту текстів. Водночас вона наголосила, що зберегла теплі почуття до російської мови.

Окремо артистка висловила захоплення російською столицею. “Москва така прекрасна, я її обожнюю”, — сказала Узерлі під час інтерв’ю. Також вона заявила, що любить Росію, попри те, що останні роки країна перебуває під масштабними міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення в Україну.

Це не перший випадок, коли акторка демонструє прихильне ставлення до РФ. Раніше вона вже розповідала про позитивні враження від Москви та Санкт-Петербурга, а також говорила, що після проходження генетичного тесту дізналася про наявність російського походження серед своїх предків. Ці заяви неодноразово привертали увагу медіа та користувачів соціальних мереж.

Мер’єм Узерлі народилася в Німеччині в родині турка та німкені. Світову популярність їй принесла роль Хюррем-султан в історичному телесеріалі “Величне століття”, який транслювався у десятках країн світу та став одним із найуспішніших турецьких телевізійних проєктів. Після завершення зйомок акторка продовжила кар’єру в кіно й телебаченні, а також бере участь у міжнародних культурних заходах.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України чимало відомих діячів культури зайняли публічну позицію щодо російської агресії. Частина міжнародних знаменитостей підтримала Україну, тоді як окремі публічні особи продовжили співпрацювати з російським ринком або висловлювати симпатії до РФ, що регулярно стає приводом для суспільних дискусій.

Заяви Узерлі пролунали в період, коли культурні контакти із Росією залишаються предметом підвищеної уваги в багатьох країнах. Будь-які публічні висловлювання відомих артистів щодо Росії чи війни нерідко викликають широкий резонанс, особливо серед української аудиторії та користувачів соціальних мереж.

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